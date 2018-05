Lanzan una 'app' con información en tiempo real de los senderos de la comarca de Sobrarbe

La Asociación Empresarial Zona Zero y Cerveza Rondadora han lanzado la 'app' ZTrails , una nueva herramienta que informa en tiempo real del estado de los caminos y rutas de la comarca de Sobrarbe , así como de posibles incidencias ocasionadas por batidas de caza, procesionaria, desprendimientos, sobreexplotación de un sendero, pruebas deportivas, crecidas de barrancos u otras incidencias. El objetivo de este proyecto en el que han estado trabajando dos años es conciliar los diferentes usos y aprovechamientos del monte .

La 'app' se encuentra disponible en los markets de iOS y Android y en la web www.ztrails.com. Y ha sido desarrollada gracias a una ayuda gestionada por el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y La Ribagorza (Cedesor) y financiada por el Fondo Europeo Feader y el Gobierno de Aragón. El coste total del proyecto asciende 97.039,00 euros.

La presentación ha tenido lugar este martes en la sede la Comarca de Sobrarbe en Boltaña con la presencia del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, así como el presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo, el presidente de Cedesor, Modesto Pascau, el presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Fernando Tello, o el vicepresidente de la Federación Aragonesa de Montaña, Manolo Bara.

“Me parece un proyecto muy interesante y que apoyo, ya que facilita los diferentes usos y aprovechamientos del monte: la caza, las bicicletas, el senderismo…al final son muchos los y muy diversos, y tenemos que ser capaces de hacerlo y con seguridad”, ha asegurado Joaquín Olona. El consejero también ha destacado el trabajo de cooperación entre “agentes del territorio y agentes sectoriales que aparentemente no tienen nada que ver o que incluso pueden llegar a ser antagónicos”, y ha calificado esta actitud de ejemplar e inteligente “una idea, que a mi si me dejan, me quiero apropiar.”

Por su parte, Modesto Pascau, presidente de Cedesor, ha valorado el “buen trabajo realizado y la voluntad de todos los implicados”, destacando la labor de delimitar y dividir los cotos “un trabajo que estaba sin hacer y que habéis sido vosotros con empeño quienes lo habéis conseguido”. “Como cualquier proyecto innovador habrá que matizarlo, pero se matiza en la práctica y entre todos los mejoraremos”, ha sentenciado.

Desde la Asociación Empresarial Zona Zero y Cerveza Rondadora han hecho hincapié en la labor prestada durante todo el proyecto por los cotos de caza, ganaderos y ayuntamientos de Sobrarbe, y han agradecido su asistencia a esta presentación porque tal y como ha dicho el presidente de Zona Zero, Jorge Ruiz de Eguilaz, “sentar en una misma mesa a sectores tan diversos como son el senderismo, la bici o la caza nunca ha sido fácil y tenemos que hacer que sea fácil no una vez, sino muchas veces”.

La Federación de Caza pide respeto

En ese sentido, el presidente de la Federación de Caza de Aragón Fernando Tello, ha pedido colaboración por todas las partes y respeto por las zonas donde se esté cazando “si esta 'app' sirve para que ciclistas y senderistas no se metan en las batidas de caza estaremos todos encantados”, ha dicho “y será un éxito en cuanto todas las partes salgamos beneficiados”. Además, si este proyecto piloto funciona, Tello ha mostrado su disposición a ayudar desde la Federación “a extrapolarlo a otras regiones de Aragón como el Maestrazgo donde ya están empezando a tener el mismo problema”.

El objetivo de esta 'app', que dispone además de una página web donde se puede consultar toda la información, es que sea una solución global a toda la comarca y a todas las actividades. “Que a través de la gestión de la información los usuarios conozcan el estado de los senderos, para evitar así que se adentren en un camino en mal estado, en una cacería, o en un sendero cerrado por decisión municipal”. Como han recordado desde Zona Zero y Rondadora, esta herramienta puede ayudar a los ayuntamientos a gestionar el uso de los senderos y cerrarlos en determinados momentos en caso de sobreexplotación, por seguridad o por conservación de los mismos.

Entre sus funcionalidades destaca la posibilidad de recibir alertas ante un peligro, o que el propio usuario pueda informar de incidencias que considere importantes, como un árbol en medio del camino, exceso de barro o problemas de procesionaria.