Once barranquistas pasan la noche en una cueva atrapados por una súbita crecida en Fago

La Guardia Civil ha finalizado esta mañana el laborioso y peligroso rescate de diez barranquistas y un guía que han tenido que pasar la noche en una cueva junto a dos especialistas después de que se quedaran bloqueados por una súbita crecida del río.

Según han informado este domingo desde la Comandancia de Huesca, en torno a las 16.30 del sábado, un barranquista que había finalizado el barranco de la Foz de Fago informó a la central 062 de la Guardia Civil de que tras él iba un grupo importante de barranquistas y que no había llegado al final, por lo que creía que podían haber tenido algún problema, debido a la gran cantidad de agua por una subida súbita del caudal.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de Ansó se dirigió a los aparcamientos cercanos a las zonas de entrada y salida del barranco, observando que efectivamente había vehículos estacionados, lo que hacía pensar que había personas en el barranco todavía. Por ello, contactaron con las empresas de turismo activo por si alguno de los grupos hubiera comunicado que tenía algún problema. Una de ellas les informó de que unos de sus guías no había contactado pero que no habían dado aviso porque el retraso todavía no era preocupante.