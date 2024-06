Las claves de los resultados de las elecciones europeas en Aragón

Aunque Aragón, como suele ocurrir en este tipo de procesos electorales, ha respondido a las dinámicas nacionales de voto, las europeas arrojan en el día después una serie de conclusiones para los distintos partidos políticos. El reforzamiento del bloque conservador, la resistencia del PSOE y el desmoronamiento de la izquierda alternativa son las principales en unos comicios que cierran un ciclo electoral en la Comunidad a corto plazo salvo convocatoria anticipada de generales.

La fuerza del PP

Los populares no solo sostienen el voto de las autonómicas y las generales, que ya alcanzó porcentajes elevados, sino que los mejoran en estas elecciones europeas. Con un 37,16%, superan en tres puntos la media del partido, en línea con lo ocurrido en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. El presidente aragonés, Jorge Azcón, considera que los resultados suponen un aval a su acción de gobierno. Pero además, los comicios del 9-J confirman que el PP mantiene firmes su apoyos en el territorio: gana ampliamente a los socialistas en las tres capitales y se impone en 15 de las 20 mayores localidades de Aragón.

El PSOE aguanta

Los socialistas aragoneses salen de las elecciones europeas con una eurodiputada y con los porcentajes de voto en la línea de los resultados de las últimas elecciones autonómicas y generales. No obstante, no ha podido capitalizar el retroceso de las fuerzas a su izquierda y ha visto cómo se agranda la brecha existente con el PP, que en estas europeas se impone por siete puntos, uno más que hace un año. El PSOE-Aragón replica los porcentajes del partido a nivel nacional.

Vox se consolida en Aragón

La formación de derecha radical no ha logrado mejorar sus resultados de las autonómicas y pierde cuatro puntos respecto a las generales, pero el partido de Santiago Abascal logra consolidarse como tercera fuerza política en Aragón. No crece con la potencia que lo hacen las formaciones de extrema derecha en Europa, en parte por la fuga de voto sufrida al agitador ultra Alvise Pérez. Este candidato antisistema, con su plataforma Se acabó la fiesta, logra ser la cuarta fuerza de Aragón en estas europeas, por encima de Sumar.

Desplome a la izquierda del PSOE

Al igual que en el resto de España, la fórmula Sumar no ha funcionado en Aragón. Con CHA e IU en coalición, así como el entorno de los comunes y de los activistas independientes, la ruptura con Podemos y la polarización de la campaña se han cebado con Sumar, que solo obtiene un 5% de voto frente al 12% de las elecciones generales de junio. Podemos no logra capitalizar la fuga de votos de la formación de Yolanda Díaz y se tiene que conformar con un exiguo 3,02% en Aragón. El bloque de la izquierda cae y, de no revertirse la tendencia en el futuro, complica la consecución de mayorías alternativas a PP y Vox en la Comunidad.

La coalición Existe sigue perdiendo fuelle.

No han sido unas buenas elecciones para el movimiento de la España vaciada. El aragonés Tomás Guitarte quería aprovechar el distrito único para hacerse con un escaño que devolviera el ánimo a Existe después de la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados. Su exiguo porcentaje del 2,91%, en línea con el descalabro de las generales del 23-J, confirma sus dificultades para que cale su mensaje pactista a derecha e izquierda en un contexto de polarización.

Dos eurodiputados

Aragón volverá a tener dos eurodiputados. Estas elecciones europeas van a permitir reforzar la presencia de Aragón en Bruselas. Después de cinco años en los que la única representante de la comunidad ha sido la socialista Isabel García, estos comicios llevan a la Eurocámara a Borja Giménez Larraz (PP) y a Rosa Serrano (PSOE). la última etapa en a que hubo dos representantes aragoneses en el Parlamento Europeo fue entre 2009 y 2019, cuando coincidieron la socialista Inés Ayala y la popular Verónica Lope.