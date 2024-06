De la A a la Z en el mundo rural

"Papá, los días que voy de prácticas con los veterinarios de campo y se ponen a hablar con los ganaderos, no entiendo la mitad de lo que dicen. Así que, ahora que te vas a jubilar, me podías hacer una lista de palabras para entender cómo se habla en el medio rural".

Esta es la petición que María Ferrer realizó hace un tiempo, tras terminar su Grado de Veterinaria, a su padre, Luis Miguel Ferrer, profesor jubilado de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza, y que se ha visto materializada en forma de un libro, ‘Diccionario de pastor. Palabras y palabros para entenderse con el mundo rural’. Un original y novedoso texto que se ha presentado esta semana en Casa Ganaderos y que hoy se hará visible en la Feria del Libro, en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, donde su autor firmará ejemplares.

"Es un trabajo que he hecho con mucho cariño y que ha surgido de mi experiencia laboral y mi relación con ganaderos, después de una trayectoria de más de cuarenta años tratando con pastores y otros profesionales del sector. Además, he consultado mucho material de la Fundación Fernando El Católico de la DPZ. Es un volumen necesario porque, hoy en día, la gente que vive en las ciudades no entiende a los mayores del campo y si un veterinario no sabe lo que le está diciendo un pastor de 70 años mal lo tiene para conocer las necesidades del ganado y encontrar una solución rápida y efectiva", explica Ferrer.

Al igual que ocurre con todos estos glosarios al uso, este libro arranca con la frase ‘A la fuerza orcan’ y termina con ‘Zuzar’. En medio, un centenar de páginas y más de 3.000 palabras, muchas de ellas incluidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aunque en algunas está el indicador de ‘en desuso’ o tienen otro significado. Además, algunas son términos que solo se emplean en determinados enclaves rurales.

"Muchas de las palabras que se recogen son de Aragón, tanto del Valle del Ebro, como de la zona del Pirineo, o la serranía turolense, pero también hay de zonas limítrofes con Castellón, Valencia, Lérida y Navarra. Además, como curiosidad hay que decir que he incluido diferentes términos que no significan lo mismo según el territorio en el que se empleen", indica.

Comprender a los pastores

"Mi objetivo principal es facilitar el trabajo de los veterinarios jóvenes para que sean capaces de entender y comprender a los pastores porque viven de ellos, gracias a sus ganados, y solo si hay una perfecta comunicación, la relación entre ambas partes fluye y es efectiva", apunta Luis Miguel Ferrer mientras recuerda la importancia de "conocer el mundo rural en todos sus aspectos, porque esto es lo único que nos ayudará a mantenerlo".

En este volumen, ha reunido miles de palabras, pero en su cajón tiene otros mil términos que le han ido mandando compañeros veterinarios y pastores y con los que piensa ya en un nuevo proyecto, en el que combinará sus dos grandes pasiones, la veterinaria y la pintura.

Y mientras esto ocurre, ahora se encargará de visibilizar este trabajo, con el que ha saldado la deuda contraída hace un tiempo con su hija. Un texto muy valioso no solo para los veterinarios sino para aquellos que quieran entender y comprender a muchas de las personas mayores que viven en el mundo rural. "Este trabajo es cultura rural y una manera de reconocer el esfuerzo de las personas que realmente mantienen los pueblos vivos. El pastor es el último que se va de un lugar y el más ecologista de todas las personas que están en el pueblo, porque es la ganadería extensiva la que cuida de esos montes y mantiene vivos estos enclaves", concluye.