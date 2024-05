Carlos Álvarez de Eulate: "Hemos llegado hasta aquí gracias a nuestros mayores"

¿Qué le ha aportado la literatura a su vida?Como lector, mantener viva esa imaginación, curiosidad y capacidad de asombro que suele perderse tras la infancia. Como escritor, no dejarte vencer por ningún reto. Cuando me preguntan ¿Por qué escribes?, contesto que no es solo porque me guste, sino porque no puedo dejar de hacerlo, de inventar historias y contarlas.