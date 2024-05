Metaverso: el poder de decidir lo que se quiere hacer

Cambiar de color del cabello puede hacer que una persona se sienta más segura y luzca más moderna. Al menos eso es lo que dicen los expertos en imagen corporal y lo que hizo Caridad, usuaria de Kairós, hace unos meses. Ella siempre ha sido morena, pero ahora muestra una melena rubia que le hace sentir muy bien. Por eso, a la hora de elegir el perfil de su avatar, Caridad se inclinó por el tono rubio y por un estiloso conjunto de pantalón con camisa y tirantes que no pasa desapercibido para nadie.

Caridad es, junto con Bea y Ángel, una de las usuarias de Kairós que lleva meses comprobando las ventajas del proyecto de metaverso que forma parte de la iniciativa de Plena inclusión ‘Mi casa: una vida en comunidad’. Una propuesta que permite, a través de un avatar personalizado, que hombres y mujeres con necesidades de apoyo, de diferentes grados, decidan su proyecto de vida diario, y expresen sus sentimientos y necesidades, desde hacer ejercicio, salir a pasear con amigos o preparar la comida. Y todo ello, con el fin de marcarse objetivos a cumplir, que luego trasladan a su vida diaria.

"La gran novedad de este proyecto de metaverso, que ha ideado Kairós y que es pionero en España, es que son nuestros usuarios los que deciden qué, cuándo y cómo quieren hacer una cosa. Ellos opinan de una forma sencilla sobre cuestiones muy importantes relacionadas con diferentes áreas de actuación, como la inclusión social, los derechos, las relaciones interpersonales, su salud o sus modos de vida", explica Amor Numancia, directora del área de Discapacidad de Kairós, mientras recuerda que el metaverso ya está activo en dos viviendas de la entidad, ubicadas en el Actur y en San José, y que, en breve, se llevará a un centro de Valentia, en Huesca.

Una de las peculiaridades de este metaverso, desarrollado junto al estudio de realidad aumentada Imascono, es que les plantea a los usuarios una serie de retos en cada una de las dimensiones. Si los logran, les recompensa activando determinadas funciones para que elijan ropa y complementos para su propio avatar.

"Esto supone para ellos una gran motivación porque les anima a cumplir con los retos que se proponen. Después las personas que trabajamos con ellos, facilitadores y conectores comunitarios, revisamos sus planes y vemos si han cumplido sus objetivos o los han descartado. Esto nos permite hacernos una idea más precisa de lo que les motiva o interesa", apunta Gabriel Sánchez, facilitador del proyecto.

La vida en un videojuego

En este sentido, desde Kairós aseguran que a través del avatar, al ser como un videojuego, a estas personas les resulta mucho más fácil y estimulante contar su situación real que hacerlo sobre un papel. "Lo más importante de este metaverso es que yo elijo lo que me gusta hacer, si quiero practicar deporte un día o dos a la semana, o salir con amigos. Cuando veo que cumplo con los objetivos me alegra mucho y eso me motiva a hacer cosas que no había hecho hasta ahora, como king boxing o montar a caballo, que me encantó"», indica Bea.

Ella, junto con Caridad y Ángel, comparte un coqueto piso en el zaragozano barrio del Actur desde hace dos años. En este tiempo, han ganado en autonomía y confianza y han fomentado las relaciones sociales que se establecen como fruto de la convivencia. Y no solo eso, en este tiempo, se han convertido en los mejores anfitriones posibles, algo que se nota nada más llegar a su casa, donde reciben al visitante con gran amabilidad y una enorme sonrisa, la misma que lucen sus avatares en el metaverso.