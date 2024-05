Pacientes de insuficiencia cardiaca: "Mucha gente desconoce que sufre la enfermedad"

'No dejes que se apague' es el lema de la campaña que ha puesto en marcha la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, con el objetivo de concienciar sobre la insuficiencia cardiaca, un problema con una alta prevalencia y, en ocasiones, infradiagnosticada. Por este motivo, la fachada del Palacio de la Aljafería se ilumina esta tarde de color rojo.

Para informar sobre esta patología y promover hábitos saludables para prevenir la enfermedad, miembros de la Asociación aragonesa de enfermos y trasplantados de corazón (que representa a unas 100 personas) ha instalado este jueves una mesa informativa en la entrada del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

El presidente de este colectivo, Jorge Carrasco, ha trasladado que este mes promocionan la campaña de concienciación sobre la insuficiencia cardiaca, "que es una de las patologías fundamentales dentro de los problemas de corazón". "Mucha gente la sufre sin darse cuenta, tiene cansancio, no puede dormir porque le falta el aire... síntomas que no sabe muy bien de qué son y a lo mejor achaca a la edad o a algún otro factor", relata. De hecho, aparte de estos síntomas hay otros, como hinchazón de pies y abdomen, falta de apetito, palpitaciones y mareos. "No pienses que es normal y acude a tu médico", aconsejan dentro de la campaña de concienciación. Para Carrasco: "Es importante que ante estas señales la gente acuda a por una valoración".

La mejor manera de prevenir la insuficiencia cardiaca, concreta, es "hacer un ejercicio moderado, no consumir alcohol, no fumar, controlar el azúcar, la hipertensión". Es decir, resume, llevar "una vida saludable".

Jorge Carrasco conoce la enfermedad en primera persona, tras sufrir un infarto hace ocho años: "Lo importante es salir adelante, tener un estilo de vida saludable. Se puede conseguir sobrevivir bastante bien y durante muchísimo tiempo, por eso es importante seguir estas indicaciones".

Maricarmen Aldana tenía 49 años cuando se enfrentó a un trasplante de corazón. "Cuando me dieron la noticia pensé que me iba a morir", relata. Hoy tiene 68 años y encara el día a día con optimismo. Y en el proceso, dice, es importante "tener mucho ánimo, ilusión y ganas de vivir".

Para María Pilar Gil, enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Miguel Servet, la educación es clave para controlar la enfermedad. Y pone como ejemplo limitar la cantidad de líquidos que se ingieren a diario en personas con insuficiencia cardiaca a 1,5 litros diarios "Les damos unas pautas de cómo lo tienen que hacer, les facilitamos los recursos e intentamos hacer una continuidad de cuidados con atención primaria", indica.

La prevalencia alcanza un 16% entre la población mayor de 75 años y de un 7% por encima de los 50. La doctora Teresa Blasco, coordinadora de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Servet, reconoce que son unas cifras altas, a pesar del desconocimiento que existe y el infradiagnóstico: "Esta es una patología crónica y puede ser que en los estadios iniciales sea asintomática o el paciente lo atribuya a otros síntomas". Es muy frecuente, sobre todo en personas con factores de riesgo como hipertensión arterial mal controlada o haber tenido un infarto de miocardio.

¿Y qué se puede hacer para prevenir la enfermedad? "En primer lugar, concienciarse de que esta patología es muy frecuente y hay que hacer despistaje en atención primaria. Es importante cuidarse, vigilar la tensión arterial, tenerla correctamente tratada". También seguir una dieta mediterránea y hacer ejercicio: "Se ha demostrado que la actividad física reduce la incidencia de la insuficiencia cardiaca y de esos factores y de enfermedades que la rodean". En la Unidad de Insuficiencia Cardiaca atienden más de 500 pacientes, entre personas hospitalizadas y consultas externas. Hay, además, otros afectados por esta patología en distintos servicios, como Medicina Interna o Geriatría.