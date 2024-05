Las comarcas aragonesas con más catalanes: "Aquí no entendemos de las fronteras que quieren poner otros"

Aragón, por simple cercanía geográfica, seguirá atentamente el resultado de las elecciones en Cataluña. Pero donde estarán más expectantes será en la zona oriental y, muy especialmente, en tres comarcas donde el porcentaje de catalanes entre los residentes de otras comunidades supera el 70%: La Litera y Bajo Cinca, en la provincia de Huesca; y el Matarraña, en Teruel. Sus presidentes coinciden en asegurar que la crispación política no se traslada en absoluto a los vínculos diarios laborales, familiares y personales entre ambos territorios limítrofes, que califican de "extraordinarios" y de "hermandad total".

Así lo corrobora Javier Ferrer, alcalde de Ontiñena y presidente del Bajo Cinca por el PP. "Mi hermana mayor vive allí, tengo sobrinas y sobrinos catalanes y la relación es estupenda. Y, como yo, muchos vecinos de la comarca también tienen familia en Cataluña", afirma.

De hecho, pospusieron la celebración de San Gregorio del jueves a este sábado "porque precisamente muchas familias que están en Cataluña vienen a pasar el fin de semana a Ontiñena para disfrutar de la romería», explica.

La capital comarcal, Fraga, está a solo 30 kilómetros de la ciudad de Lérida "y además por autovía o por autopista así que se va mucho allí". Y remarca, por último, que "yo voy mucho y nunca me han hecho ningún desprecio por ser aragonés sino todo lo contrario; la relación es extraordinaria y no puedo decir nada malo de Cataluña ni de los catalanes porque mentiría". Por ello, reconoce que "no es agradable ver esa crispación porque somos personas y nos tenemos que llegar a entender".

Mientras, Tania Solans, alcaldesa de Esplús y presidenta de La Litera por el PSOE, hace hincapié en que "aquí no entendemos de las fronteras que quieren poner otros". En este sentido, destaca, por ejemplo, el alto porcentaje de jóvenes que van a estudiar a Lérida, de vecinos que van a trabajar a diario a la comunidad vecina, la gran cantidad de clientes catalanes que tienen las empresas de la comarca y o que su principal hospital de referencia suela ser el Arnau Vilanova. Por ello, advierte de que el enfrentamiento político solo "perjudica" esas relaciones "de hermandad total". Frente a ello, varios municipios literanos se reunieron recientemente con otros cercanos de Lérida para crear una zona de sinergias "porque al final todos tenemos intereses comunes", resalta.

Por su parte, Fernando Camps, alcalde de Cretas y presidente del Matarraña por el PP, tiene a casi toda su familia viviendo en Cataluña "y lo mismo le pasa a la mayoría de la gente de aquí porque en su día se fueron a trabajar allí".

"Cuando estás sentado en una mesa con la familia y sale algo de política, intentas hacer algo de cachondeo y no tocarlo mucho porque lo principal es el respeto mutuo"

Además, aunque reciben turistas de Madrid, País Vasco y cada vez más de Zaragoza, la mayoría siguen siendo catalanes. "Hay gente de Cretas que va a comprar a Tortosa porque está muy cerca y también nos traen olivas desde allí a los almacenes de aceite que tenemos nosotros", pone como ejemplo.

La relación de vecindad les ha permitido solucionar hasta un problema de agua "porque Arnés (Tarragona) está a 4 kilómetros y nos llevamos tan bien que nos ayudaron con este tema que padecidos hasta que hicimos una balsa", agradece. Y para no enturbiar estos vínculos, admite que "cuando estás sentado en una mesa con la familia y sale algo de política, intentas hacer algo de cachondeo y no tocarlo mucho porque lo principal es el respeto mutuo", subraya.