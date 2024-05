¿Por qué huele a quemado esta tarde en Zaragoza?

Desde hace varias horas, el teléfono de Bomberos en Zaragoza, 080, no he dejado de sonar, aunque los responsables de las llamadas no han visto fuego alguno ni en su calle ni en su barrio. Un intenso olor a humo y la preocupación propia de que algo esté pasando en la ciudad es lo que ha motivado esta catarata de llamadas.

Pero lo cierto es que salvo un pequeño conato de incendio en Zuera, en concreto, unos rastrojos en varios metros de la ribera del Gállego y un incidente en un piso de la calle Vía Verde, en el Barrio Oliver, sin daños personales, en el día de hoy, en los alrededores de Zaragoza no hay más incidentes que lamentar.

Entonces, ¿por qué huele a humo? Los Bomberos de Zaragoza tienen la respuesta a esta duda: por el bochorno que está azotando la ciudad esta tarde y que está provocando que hasta la capital aragonesa estén llegando las huellas del incendio forestal que se ha declarado a primera hora de esta tarde entre las localidades de Nonaspe (Zaragoza) y Batea (en la provincia de Tarragona).

Un incendio, que tal y como han informado desde el Gobierno de Aragón, ha obligado a activar la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil.

El incendio ha provocado el corte en los dos sentidos de la carretera A-2411, en el kilómetro 10, en el término municipal de Nonaspe (Zaragoza), hasta nuevo aviso, según ha informado la DGA.

Los bomberos de Zaragoza se han desplazado hasta la calle de Vía Verde. Laura Arnedo

Incidente en Oliver

En cuanto al incidente ocurrido en la calle de Vía Verde, del barrio Oliver, los vecinos han sido los que han llamado a los bomberos porque, al parece no había nadie en casa. Por el momento, se desconoce si hay daños materiales, aunque algunos vecinos, han asegurado que había varias mascotas (gatos) en la vivienda.