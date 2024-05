Marta Ibero: “La falta de consenso de la UE sobre Gaza es atronadora"

La socióloga Marta Ibero (Zaragoza, 1978), especializada en el mundo de los derechos humanos, es directora ejecutiva de EU-Lat Network, una red europea de ONG. Con motivo del día de Europa ha hablado de la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica a través de la política exterior de la UE en la Universidad de Zaragoza.

En la coyuntura internacional, marcada por los conflictos en Ucrania (invadida por Rusia el 24 de febrero de 2022) y en la franja de Gaza (ocupada por Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023), Marta Ibero se pronuncia sobre la reacción necesaria de la Unión Europea en un mundo de bloques tan fracturado.

Es de una generación aragonesa muy valiosa que ha salido de su tierra...

Soy de una buena generación, junto a Irene Vallejo y las grandes que han salido entre finales de los 70 y principios de los 80, que Aragón ha exportado. Hice sociología en la Universidad pública de Navarra y me fui de Erasmus a Italia, donde me convenció el mundo de política internacional. Hace veinte años me fui a trabajar a Bruselas y siempre me he mantenido ligada con el mundo de las ONGs, en materia de derechos humanos. Mi especialidad es la política exterior de la UE en América Latina y me han invitado para la conferencia anual sobre las lecturas que dan las ONGs en los desafíos y oportunidades para la sociedad civil.

¿Cómo ve la situación del mundo inmerso en las guerras en Ucrania y Gaza al mismo tiempo? ¿Es suficiente la reacción de la Unión Europea?

La Unión Europea tiene un doble estandar al hablar de derechos humanos. Es una crítica consensuada en las ONGs porque hay regiones en las que utilizan todas sus herramientas y en otras, no. En Ucrania ha usado toda la capacidad que tiene de política exterior, desde el apoyo humanitario al militar y el fondo para la paz, que se ha renovado durante tres años. Se debe a que hay unanimidad de los (27) estados miembros y, por tanto, la Comisión y el Consejo, que son los órganos ejecutores. En el caso de Gaza es atronadora la falta de consenso que hay entre los estados y eso provoca que el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es Josep Borrell, tenga un mandato limitado. El Consejo Europeo solo ha acordado ayuda humanitaria hasta ahora, pero eso es insuficiente.

¿Hay alguna alternativa a esa falta de consenso respecto a Gaza?

Tres países miembros (España, Bégica e Irlanda) están pidiendo a las autoridades europeas que asuman otras herramientas más eficaces como la revisión del tratado comercial de la Unión Europea e Israel, pero es apabullante que la Comisión Europea, que Ursula von der Leyen no haya contestado. El riesgo que existe es que los estados de manera individual y bilateral empiecen a bloquear estas relaciones con Israel, pero sin consenso.

¿La respuesta de la UE en Ucrania ha sido suficiente respecto a Rusia?

Si la Unión Europea no hubiera apoyado a Ucrania, Rusia hubiera obtenido sus objetivos en dos días. La política del gas es un tema muy sensible y está en juego. No tengo la fórmula para finalizar la invasión, pero Ucrania sigue siendo la prioridad de la UE. De hecho, marca su agenda en la próxima Comisión Europea que será sobre defensa y competitividad; y se formará en septiembre después de las elecciones (6 al 9 de junio).

¿Si la defensa va a marcar a la UE, cree que se debería llegar a tener un ejército europeo?

Las competencias en seguridad y defensa todavía permanecen en los estados y no existe un ejército europeo. Esa es la frágil tensión sobre la soberanía que otorgan los países de la UE respecto a la seguridad, como pasa con la justicia, donde ha habido decisiones aberrantes en Bélgica (sobre miembros de ETA) que iban contra el sistema judicial español. Ni en soberanía ni en justicia delegan su soberanía. Mi intuición es que habrá un proyecto de generar estructuras multinacionales de cooperación con capacidad de respuesta ante un conflicto, si no llegan a tener un ejército europeo. Ucrania ha iniciado su proceso de adhesión a la Unión Europea y eso significa que en nuestras fronteras puede haber guerra y haya que responder.

¿China puede ayudar a frenar a Rusia en Ucrania ahora que su presidente está de visita en Francia?

Estamos en un escenario de polarización absoluta, entre Estados Unidos y China, y los demás actores estamos involucrados en medio. Hay un sentimiento de ser marionetas. La Unión Europea debe negociar con los grandes actores para llegar al final de conflicto en Ucrania y en Gaza.

¿Cómo define el conflicto de Gaza después de cerrar la salida de los palestinos hacia Egipto?

Es una masacre.

¿Y la posición de Estados Unidos?

No creo que el Gobierno de Estados Unidos (Joe Biden) haya sido menos belicista que el gobierno anterior (Donald Trump).

¿Que relaciones tiene la UE con América Latina?

En el mandato de Josep Borrell como alto representante de la UE en Política Exterior, América Latina era una de sus prioridades. Eso se ha traducido bajo la presidencia española (1 julio a 31 de diciembre de 2023) en la cumbre de estados de la UE y América Latina. Eso fue relevante para volver a poner esta región en la agenda europea, pero fue una oportunidad perdida para hablar de la crisis de derechos humanos. Hubo proyectos para empresas de inversores europeos en América Latina vinculados con el transporte o metales como el litio y el cobalto para la digitalización.

¿Que opina del conflicto diplomático entre España con Argentina, tras las declaraciones del ministro Óscar Puente?

Respecto a las declaraciones han sido una metedura de pata, inapropiada para una persona que encabeza un ministerio, pero bien gestionado no debería afectar a las relaciones entre las regiones salvo que una parte lo use para encender una llama.

¿El cambio de la presidencia en Brasil el año pasado en favor de Lula da Silva ha normalizado las relaciones con España?

Entre los acuerdos de la UE con América Latina están pendiente las negociaciones con el Mercosur (Mercado Común del Sur) y las ONGs siempre hemos estado en contra de la liberalización por los efectos regionales. Los gobiernos latinoamericanos, como el de Lula da Silva, se opusieron. Su llegada al gobierno ha mejorado las relaciones diplomáticas, pero no los intereses comerciales.

¿España conoce la falta de derechos humanos en Ecuador gracias a los inmigrantes que recibe?

Las diásporas dan mucha información y hay que escucharlas por los motivos reales de la inmigración. Detrás de cada inmigrante hay una situación trágica porque abandonas tu tierra y tus ancestros. Eso puede sensibilizar a la UE sobre la situación real de derechos humanos. El 70% de los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo están en América Latina y muchos están relacionados con la defensa ambiental (tierra, agua, pueblos indígenas...). Detrás hay criminalización y amenazas a sus familias. La UE tiene material para transformar esa situación de derechos humanos en América Latina, donde el índice de pobreza afecta al 30% de la población.