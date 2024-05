Nuevo cruce de reproches entre PP y PSOE: de la escolarización a los colegios integrados de Aragón

El proceso de escolarización y la expansión o no de los colegios integrados (aquellos en los que las clases abarcan desde 1 de infantil hasta 4º de la ESO) han provocado este viernes en las Cortes de Aragón un nuevo cruce de acusaciones entre el Ejecutivo autonómico y el PSOE, en el que el "bulo" y el "fango", tan repetidos en las tribunas políticas estas semanas, también se han hecho un hueco. "No he dicho ni una mentira", se ha defendido la consejera de Eduación, Claudia Pérez Forniés, ante las acusaciones del diputado socialista, Ignacio Urquizu, cuando este le ha afeado su manera de hacer política.

"Yo no intento hacer ningún zasca. No íbamos a cerrar ningún instituto. Eso es falso", ha asegurado Urquizu respecto a la decisión del anterior Ejecutivo autonómico de que el colegio José Antonio Labordeta se convirtiera en integrado. "Este año les hemos dejado matricularse donde quisieran y se han ido a los dos institutos públicos que tenían al lado de casa ustedes iban a cerrar", había sostenido la consejera apenas unos minutos antes.

En este sentido, ha señalado las "virtudes" de los centros integrados, pero ha asegurado que su expansión dependerá de "la planificación, la dotación presupuestaria y el plan de infraestructuras". "Cuando llegué tuve que legalizar algunos centros que funcionaban como integrados porque el Gobierno anterior no lo había hecho y sus alumnos no podían titular en la ESO. He tenido que sacar órdenes con efecto retroactivo", ha criticado Pérez Forniés.

También se ha referido a la inclusión de este planteamiento en los centros rurales agrupados (CRA), que "no tienen ni competencias ni atribuciones para dar títulos". "Y ustedes estaban ya impartiendo la ESO", ha lamentado. "Cuando llevamos este modelo a los CRA es porque la legislación lo permite y además asienta población. Las familias lo demandan y es un instrumento muy eficaz", ha defendido Urquizu, quien ha asegurado que "no se está viendo" que la actual consejería "apueste por ello".

Debate por los colegios a sortear

La consejera no ha dudado en aprovechar esa apuesta por escuchar las inquietudes de las familias para mostrar su satisfacción por el resultado del proceso de escolarización: "El año pasado tuvieron que sortear 38 colegios y este año serán 33. Antes podían elegir entre cinco o diez centros y ahora es entre 100 y aun con todo conseguimos que haya menos sorteos y que las familias entren en su primera opción. Así que estamos muy satisfechos".

Para Urquizu, este cambio se ha conseguido con "parches" y "más niños por aulas", algo que la consejera no ha dudado en negar. "El año pasado se aumentaron más las ratios", ha sostenido y ha defendido que si en una clase de 19, se queda uno fuera, lo "normal" es que entren los 20.

Pérez Forniés, ante las preguntas de IU, también ha explicado la política de inclusión en la que trabaja su departamento, con más aulas del trastorno del espectro autista (TEA), de educación especial, comisiones con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para abordar la detección precoz o el impulso de programas de compensación de de desigualdades educativas y de desarrollo de capacidades. "Es una carta de intenciones, pero en un tanto por cierto muy elevado ya la estamos llevando a cabo", ha recalcado.

La propuesta no ha convencido al diputado de IU, Álvaro Sanz, quien le ha recriminado que "muchas de estas cuestiones ya se hacían" y le ha pedido más "concreción" sobre si se aumentarán los orientadores, se recuperará la figura del profesor de apoyo a primaria o si se retomará la cuarta orden de inclusión, que lleva en el cajón desde hace varios años. La consejera ha asegurado que se está trabajando en ella, pero ha evitado dar plazos concretos.