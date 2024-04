Alejandro Cebrián: "La IA permite al docente dedicarle más tiempo a lo importante, que es el aprendizaje del alumno"

La inteligencia artificial (IA) comienza a irrumpir en el aula. ¿Cómo está siendo esta evolución?

Al principio eran pequeños algoritmos de personalización, en los que si el estudiante contestaba algo, sucedía una determinada cosa. Luego, los grandes operadores empezaron a introducir dentro de sus aplicaciones de clase pequeños motores de inteligencia artificial. En el momento en el que se es capaz de movilizar grandes volúmenes de datos y es posible establecer una comunicación vía lenguaje natural con la maquina, cambia lo que ocurre en el aula. Ahora con IA puedes trabajar con herramientas de accesibilidad, traducción simultánea, generación de lenguaje...

¿Es una oportunidad o una preocupación?

La inteligencia artificial es una oportunidad y a la vez preocupa. Desde nuestra opinión, es preocupante en entornos abiertos y no controlados. Primero, porque ni siquiera los que han elaborado la inteligencia artificial saben cómo está siendo capaz de obtener los resultados. Dos, porque el uso del contenido se hace sin consentimiento ni privacidad. Y luego, porque el sistema no entiende de preguntas o de respuestas, pese a que lo parezca. La IAse alimenta de datos y para explicar un contexto se sirve de ellos, por tanto, lo que acaba proporcionando es una respuesta que lo que hace es representar la visión dominante del mundo. Te está dando siempre una información sesgada y, a veces, con poco rigor.

¿Y en qué contexto es una oportunidad?

Es una gran oportunidad cuando tú a la inteligencia artificial le introduces capas de seguridad. Entonces te permite tener herramientas de accesibilidad y, en nuestro caso, una plataforma en la que el niño no sale a internet y en la que el contenido que genera siempre está basado en documentación de rigor, adecuada a su edad. Por otro lado, no perfilamos al estudiante con respecto a las preguntas que va haciendo. Y también es una gran oportunidad porque facilita tareas burocráticas del docente y le permite dedicarle más tiempo a lo importante, que es estar en el proceso de aprendizaje del estudiante. La inteligencia artificial no te genera el proceso de aprendizaje, sino que te facilita el contexto o la accesibilidad. Otra oportunidad es la de generar pensamiento crítico. Tenemos que alentar a los profesores a trabajar en entornos abiertos, pero para ridiculizar las respuestas y que los estudiantes sean capaces de ver las debilidades que tiene la IA y las desafíen.

¿Cómo se está integrando en la formación del alumnado?

A día de hoy, la inteligencia artificial no se está incorporando dentro del proceso de aprendizaje. Sí que se está utilizando para reducir el tiempo de los deberes o de la entrega de trabajos, pero, salvo excepciones, el docente no ha incorporado la inteligencia artificial al aula porque no la entiende, se siente indefenso. Por eso, hemos lanzado un entorno acotado, en el que el docente se sirva de una IA que le facilite el trabajo.

Desde que lo lanzasteis a inicio de curso, ¿qué os han transmitido desde los centros?

Los docentes nos piden que abramos más opciones, ser ellos los que controlan todo el proceso. Y así lo hacemos. Nosotros hemos trasladado asistentes virtuales que pueden ser socráticos, es decir, ante las preguntas del alumno no le dan la respuesta, sino que le invitan a reflexionar. También nos dicen que el sistema les ayude a tener ojos donde ellos no tenían. Les da una mayor información para entender mejor a sus estudiantes y les permite lanzar itinerarios personalizados, con la interacción que se está produciendo con ellos. Les está ayudando a atender la diversidad.

Algo fundamental dado el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales.

El docente puede personalizar previamente al estudiante e identificar si tiene una necesidad especial de aprendizaje (TDAH, dislexia, otro lenguaje...). La aplicación te permite generar contenido, adaptar el currículo, hacer traducciones simultáneas, lectura de textos, uso de pictogramas, lanzar desafíos a cada uno en función de aquellos saberes en los que está solicitando más ayuda... ¿Significa que los niños van a aprender más? No. El aprendizaje se produce en la relación inquebrantable entre el estudiante y el docente. Y para el alumno, lo que estamos viendo es que está funcionando de una manera muy natural, porque es un entorno acotado a su edad y currículo, donde chatea, solicita retos o pide que se simplifique la explicación.

Comentaba que los docentes se sienten indefensos en ese entorno abierto. ¿Falta formación?

Lo que falta no es tanto una formación en el uso del aplicativo, sino que conozcan realmente lo que hay detrás, que la IA se sirve de datos y estos de las opiniones más comunes. Ello provoca que a veces acierte, pero en un entorno abierto también puede alucinar y generar respuestas sin sentido. Asimismo hay una privacidad detrás que hay que controlar. Es importante que entienda lo que ocurre en la IA y que no la rechace.

Y con estos entornos cerrados también se da más seguridad a las familias, que es una de las cuestiones que más preocupan.

El niño no sale a internet en ningún momento. Nosotros estamos poniendo mucho foco en la privacidad de la información, en que los datos sean anónimos, en que lo más importante es que no se perfile al estudiante entorno a sesgo, es decir, no se le etiquete. Esto es fundamental. Y luego está ayudando mucho a las familias porque si tienen que repasar alguna lección, tienen a un asistente al lado con el que pueden interactuar, preguntar y es capaz de relacionar datos.

¿Cómo se plantea el futuro de la IA en el aula?

Creo que la evolución va a pasar por introducir en el aula herramientas, ejercicios, situaciones de aprendizaje, un cierto currículo educativo, que permita que docentes y alumnos entiendan cómo funciona la IA para dar un paso más, generar pensamiento crítico, mejorar en su comprensión lectora, para cuestionar las respuestas... Y donde también hay que poner el foco es en la generación visual.