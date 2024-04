Un sector pujante, que puede seguir mejorando

España, tercer país productor del mundo, cuenta con un censo de 2,8 millones de cerdas de las que 350 mil son ibéricas. En 2021, que fue un año de récord, se sacrificaron un total de 58 millones de cabezas. El 50% de esta producción se exporta tanto a la Unión Europea, a donde va aproximadamente el 60% de las exportaciones, como a terceros países, a donde va el 40% restante.

Sin embargo, en los años 2022 y 2023 aunque el número de cerdas aumentó, la producción experimento un descenso a causa de patologías como Rosalía, el óxido de zinc o los bajos pesos al destete. Estos son algunos datos sobre la situación del mercado del sector porcino que desgranaba el veterinario y presidente de la Asociación de Veterinarios Profesionales de Aragón, Emilio Magallón durante las Jornadas Porcinas de Peñarroya de Tastavíns.

El evento reunía en la localidad turolense a decenas de ganaderos, expertos y veterinarios para analizar el presente y futuro del sector porcino en la zona del Matarraña, de cuya economía es uno de los principales motores.

Organizadas por el Grupo Arcoíris y por la Agrupación de la Defensa Sanitaria (ADS), estas jornadas, que se extendieron durante dos días, se centraron en aspectos que principalmente atañen a las cerdas madres como pueden la reducción de su mortalidad o cómo afrontar la infertilidad de estos animales. Pero tampoco se quedaron fuera del análisis y la reflexión otros asuntos como los hábitos de los consumidores o la situación del mercado porcino nacional.

El panorama empresarial del porcino está caracterizado por la presencia de grandes grupos cárnicos. Las 20 mayores empresas del sector aglutinan el 50% de la producción. Además de “esta gran concentración”, otra de las claves del éxito del sector es la interrelación entre empresas y mataderos, “una rivalidad que se ha superado”, apuntaba Magallón, quién afirmaba que España “está en la élite en cuanto a la cantidad, pero hay que mejorar en la calidad para ponerse a nivel de los cuatro grandes países europeos”, que son Francia, Holanda, Alemania y Dinamarca. Según el presidente de la AVPA, “España sigue siendo competitiva en Europa, pero está bajando”.

Magallón también atisbó el futuro del sector, que viene marcado por ciertas “incertidumbres”, como el impacto del PRRS (Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino). El veterinario lamentaba que no haya ningún plan serio de prevención de PRRS, algo que tildó de “vergonzante”. Los precios de las materias primas, el papel de China y el futuro de la exportación, así como “cierta burbuja”, en las compras de explotaciones son alguno otros factores que hay que considerar de cara a un futuro que experimenta “cambios muy acelerados”.

Para afrontarlo con garantías, la apuesta, según el responsable de la AVPA ha de ser la integración de toda la cadena de valor, el refuerzo de líneas “estratégicas” como la sanidad, la genética y el personal que trabaja en las explotaciones, el control de costes, una buena comercialización, la creación alianzas estratégicas, el control de riesgos y el mantenimiento de una tesorería fuerte para tiempos de crisis.

La buena situación del sector porcino se produce pese a vivir una época en la que la ganadería está sufriendo “ataques” desde diversos sectores animalistas. El vicepresidente de Francia, Iberia e Italia de Elanco Animal Health y autor del libro “Razones para ser omnívoro” analizaba esta situación. “El movimiento vegano es minúsculo, entre el 0,2 y 0,3%de la población. De ellos, el 84% lo deja por razones de salud pero han conseguido muchos titulares en los que culpan a la ganadería de males como pandemia, falta de alimentación… Sin mucho éxito, porque en la UE el consumo de carne ha aumentado un kilo y medio en una década. El movimiento animalista pretende acabar con la ganadería, la experimentación animal, e incluso la tenencia de animales”, afirmaba.

Asimismo, Pascual instaba al sector a contar historias positivas “con ciencia, paciencia y datos”.

La XXI edición de estas jornadas se celebró en Peñarroya de Tanstavins. HA

“La ganadería -sostenía- es buena para el planeta porque el ganado recicla. El 86% de lo que come el ganado son productos que el ser humano no puede consumir. El 50% del abono del mundo es de origen animal. Sin animales, tendríamos que suplir esto con sustancias químicas. Contribuye a la prevención de incendios ya que reducen la masa forestal”.

Durante su exposición, Juan Pascual contribuyó a derruir una serie de mitos como los de que si no se comen animales, no hay maltrato; ya que cuando se maneja el campo se destruyen nidos, madrigueras… “puede haber más muerte animal en un plato vegano que en uno de carne”, concluía.

Cuidado de las cerdas madres

La alta mortalidad de las cerdas que alcanza una media de un 15% es uno de los aspectos que más preocupa al sector. “Es un tema muy importante que no estamos mejorando y que cada vez es más creciente”, así lo apuntaba Luis Sanjoaquín, veterinario de la firma Thinkpig, que consideraba esta tasa de mortalidad “una barbaridad”. “Uno de los problemas es que no sabemos por qué mueren. No se abren las cerdas. Muchas son por muerte desconocida, aunque hay estudios que apuntan hacia muertes súbita y a los problemas locomotores, como la osteocondrosis, que es fallo en la transformación a hueso de un cartílago, como las causas más frecuentes, aunque apuntó a otros factores como el verano incrementa la mortalidad, el pienso seco, que “provoca mayor mortalidad que la alimentación líquida”, las mordeduras de vulva o mala condición corporal.

Para paliar esta situación Sanjoaquín incidió en lo “crucial” de la higiene de la alimentación, el uso de piensos periparto específicos y el control periódico de las causas.

Otro de los fenómenos que plantean dificultades a los productores es la infertilidad de las cerdas madres. Enrique Marco, veterinario de Marcogroup, analizaba este fenómeno. Explicaba que los días no productivos son aquellos en los que las cerdas están comiendo sin producir leche ni gestando. “Si las cerdas no producen el lechón sale más caro y la producción de cerdos es una producción de costes. Han de ser baratos y hay que producir muchos”, por lo que es necesario conjugar todos estos factores.

Para ello, según Marco, una de las primeras claves es tener una óptima fertilidad a ecógrafo. A veces esto no se produce. Puede ser por falta de celo en las cerdas, pueden producirse abortos causados por factores como enfermedades o cambios de temperatura bruscos… Para evitar, o al menos, para paliar este tipo de problemáticas el experto instaba a los productores a tener registros de datos lo más exhaustivos posibles y así aumentar las fertilidades de los animales.

Otros asuntos como la nueva legislación, la hiperprolificidad de las cerdas, las mejoras en los manejos de los animales o cómo hacer una buena transición de la etapa de periparto de las madres a una buena lactación, también tuvieron su espacio en unas jornadas que este año cumplían su XXI edición.

Grupo Arcoirís

Grupo Arcoíris, que ha organizado estas jornadas junto con la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS), es un grupo cooperativo de la comarca turolense del Matarraña, dedicado tanto a la producción ganadera como a la industrialización y venta de productos alimenticios.

Desde su creación en 1978 de una fábrica de piensos, el grupo ha ido creciendo bajo el lema "la unión hace la fuerza", convirtiéndose en una de las cooperativas de referencia en Aragón. Está formado por cuatro sociedades de base (GUCO, Soincar, CIAR e INCO) que, a su vez, poseen una parte importante del accionariado de otras seis sociedades.

Además, Grupo Arcoiris cuenta con otras doce empresas participadas que ofrecen asesoramiento y servicio técnico destinado a mejorar la producción y la comercialización de sus productos. Exporta a casi 30 países y su facturación es de unos 230 millones de euros.