Aragón no se adherirá al plan antitabaco de Sanidad por la precipitación y la falta de concreción

La precipitación del Ministerio de Sanidad por sacar adelante el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo y la falta de concreción tanto en el contenido como en el ámbito presupuestario llevarán al Gobierno de Aragón a comunicar este jueves que no se adherirá a la propuesta. Así lo han avanzado fuentes del Departamento de Sanidad después de que el Gobierno les diera 24 horas para decidir si lo apoyan o no.

"Es un plan sin dotación económica ni calendario de ejecución. Nos parece flojo", ha apostillado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, quien ha insistido en la necesidad de alcanzar un "consenso" a través de un trabajo "serio" dada la importancia de la lucha contra el tabaquismo. En este sentido, se ha mostrado preocupada ante la "deriva" de la Comisión de Salud Pública: "Ni en la época de pandemia se había tenido unas prisas de tan pocas horas para votar un documento tan importante".

Las comunidades tuvieron hasta el pasado miércoles, 27 de marzo, para presentar sus alegaciones. Fueron un total de 157, según ha informado el Ministerio de Sanidad, y Aragón propuso, entre otras cuestiones, que se incluyeran los dispositivos electrónicos, con o sin nicotina, y el vapeo. Además, pidió que se incorporara un capítulo que abordara conjuntamente el consumo del tabaco y el cannabis entre los jóvenes.

El martes, a última hora de la tarde, recibieron el documento que se ha debatido este miércoles. Tras la petición de más tiempo por parte de las comunidades, deberán dar una respuesta antes del mediodía de este jueves. "Está faltando consenso por las formas y las prisas", ha apuntado Gayán, quien ha afeado que el Ministerio hubiera publicado una nota de prensa, antes de empezar la reunión, diciendo que solo había rechazado 10 alegaciones. "Pero no dice que las más importantes son las que no aceptan. No tiene el mismo valor una alegación de una errata que otra que es sustancial", ha apostillado.

En este sentido, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la aportación impulsada por comunidades como Aragón, Madrid o Galicia que pedía valorar posibles estrategias basadas en la "voluntariedad" o la "autorregulación" de espacios libres de humo. "En Galicia ya se hace en determinadas playas, pero el Ministerio dice que no va a regular nada en este sentido", ha apuntado.

Precisamente ha criticado la "falta de concreción" respecto a esos nuevos espacios libre de humo, puesto que no se detalla a cuáles se refiere, sino que se retrasa al proceso de información pública de futuras normativas. "No sabemos si se refieren a campus universitarios, espacios deportivos, terrazas... Esa debilidad hace que no estemos de acuerdo con este documento", ha insistido.

Al mismo tiempo ha puesto el foco en el aspecto económico, puesto que el plan nace "sin una dotación expresa". "Lo único que se ha comentado de manera verbal, calculamos por otros precedentes que iba a aportar aproximadamente 46.000 euros en un año para Aragón. Nos parece totalmente insuficiente", ha defendido la directora general de Salud Pública.