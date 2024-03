Ignacio García Aguaviva: "Cristianismo es cultura, arte, valores, todo"

Acaba de dejar la reunión al calor de unos cafés con Vicente Gracia Forcén e Ignacio Giménez Baratech, entre otros.

Así es. Hemos celebrado la comida del Sanedrín de la Semana Santa Zaragozana, una reunión de cofradías de siempre. Ya nos dejaron dos de sus fundadores, Eduardo Acón y Gonzalo García Belenguer. Allí estaban los fundadores que quedan: Vicente, Luis Navarro, Arturo Almuzara y Jesús Carreras. Ha sido inmensa la alegría de ver a Jesús Carreras otra vez.

Hombre de fe, Jesús Carreras, allí con su sillica de ruedas. Todo un campeón.

Es una gozada ver a todos, pero este año más si cabe en el caso de Jesús Carreras.

También había una amplia presencia institucional.

Ha sido muy grato ver a Sara Fernández como consejera de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Y también a Lola Ranera y Julio Calvo.

¿De qué han hablado con los responsables políticos?

Entre otras cosas, del Museo de la Semana Santa. Ya hemos dado el listado del patrimonio de las cofradías para que los técnicos evalúen. El museo es cultura, y la Semana Santa, también: patrimonio de la ciudad propiedad de las cofradías. Mucho de este patrimonio ahora está en un garaje... Hay que ubicarlo en el lugar que merece.

No es baladí la idea... Más allá de la fe, sin el cristianismo, no es sencillo explicar hitos de la humanidad como el Renacimiento, la ciudad, la universidad, el capitalismo, la democracia moderna, los derechos humanos tal y como los concebimos hoy...

Dos mil años después, va de la mano de todo lo que usted acaba de decir: cristianismo es cultura, arte, valores, todo. Y, ante todo, una religión que piensa en el prójimo, no en uno mismo.

En La Pasión, en la calle Mayor, con Chavi Luesma, hacíamos la cuenta atrás de los días que quedan para el Domingo de Ramos.

El origen de la Semana Santa es la fe. Luego, hablamos de culturas y tradiciones, y hay que potenciarlas. Pero sin fe, no tiene ningún sentido. En los últimos tres o cuatro lustros ha ido creciendo muchísimo la Semana Santa. Queremos hacer ver que no son los nueve días, sino todo el año.

Hay una labor social enorme.

Y también va a más. No olvidamos la atención a los más necesitados, la recogida de cadáveres, acompañamiento a presos, cursos de formación, clases a niños en exclusión, recogidas de alimentos. Las 25 cofradías están involucradas.

Alguna gente piensa que esto solo va de tocar el tambor.

Los tambores apenas son la punta del iceberg, pero detrás hay una labor enorme.

¿Cómo llegó a la fe usted?

Vengo de una familia de cuatro hermanos, familia católica practicante. No busqué, te llega Dios. Siempre era de las Siete Palabras. Recuerdo la imagen de mi padre el Viernes Santo yendo a San Cayetano a ver la salida de la procesión. El 28 de octubre de 1996 murió mi padre, Jesús García, en accidente de tráfico. Al año siguiente saqué el In Memoriam. Desde allí, a hermano mayor. Ocho años de hermano mayor de las Siete Palabras. Mariano Julve me dijo que tenía que dar el paso. También influyó Fernando Arregui y muchísima gente de todas las cofradías.

Se suelen equivocar poco Julve y Arregui...

Esta es mi segunda Semana Santa como presidente de la Junta de Cofradías. Entré en julio de 2022. Hubo elecciones. Fue la única candidatura.

¡Presidente por aclamación!

No sea malo...

¿Hablamos de la repercusión económica? No es lo esencial, pero tampoco es moco de pavo...

Es enorme. Estamos ante la segundas fiestas de la ciudad, después de las del Pilar. Así de claro.

La ciudad está en la calle en la procesión del Santo Entierro.

Hay 16.000 cofrades, 25 cofradías, 53 procesiones en nueve días. En el Santo Entierro, el Viernes Santo, participan todas: siete mil cofrades, cuatro kilómetros y pico de procesión, la mayor concentración de tambores en una procesión de toda España.

El tambor lo introdujo precisamente su cofradía, las Siete Palabras, en 1940.

La Piedad nace en 1937. A partir de ahí, surge la Semana Santa moderna. Llegó la Entrada, el Calvario, las Siete Palabras... La cofradía la fundó mosén Francisco Izquierdo Molins, que era la cabeza de Acción Católica en Zaragoza. Fundó las Siete Palabras, Stadium Casablanca, Cine Pax, Ecce Hommo, Radio Popular de Zaragoza... Trajo el tambor desde su tierra natal, el Bajo Aragón. Durante muchos años, la única cofradía que tocaba el tambor era las Siete Palabras. Después llegaron las demás, hasta erigirse en seña de identidad de estos días tan profundos en la Semana Santa de Zaragoza.