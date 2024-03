Día contra el racismo en Zaragoza: "Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad"

La Plataforma Ciudadana contra el Racismo y la Xenofobia ha congregado en la plaza de España de Zaragoza, coincidiendo con el día internacional de esta causa humanitaria, a decenas de personas que han exigido un "compromiso" de los partidos con esta bandera, y un discurso "público responsable y solidario" que traslade la diversidad cultural y el debate migratorio al campo de los hechos y los derechos humanos. Además, han reclamado una regularización extraordinaria de las personas extranjeras en España y el impulso de una política de salvamento en el mar que reduzca los fallecimientos de los que pierden la vida en su intento de llegar a las costas.

El manifiesto ha sido leído por cuatro mujeres, Shami de Burundi (Casa África Aragón), Magola Arias de Ecuador (Asociación mujeres dejando huellaz), Nora Quinteros de Perú (Fundación Cepaim) y Lucía Clavería, de la Fundación Secretariado Gitano. En el texto han reclamado también que en el trato a los menores migrantes prevalezcan sus derechos como menores sobre su circunstancia migratoria.

La movilización se ha desarrollado bajo el lema "No al racismo, por un futuro en igualdad de derechos y sin discriminación" que podía leerse en una gran pancarta. Los asistentes han exhibido carteles que decían "Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad", "El racismo mata", "Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe basarse en igualdad", "Te define tu personalidad no tu color" y "Donde hay educación no hay distinción de clases", entre otros.

La protesta ha estado animada por la batucada Ritmos de resistencia al grito de "Zaragoza antirracista". También han puesto la nota de color y el ritmo el Dúo América Andina y el grupo de danza El Cóndor, de Ecuador; Njembe Kaokack de Senegal y los zaragozanos Poetas d'calle.

SOS Racismo atiende un 19,3% más de denuncias

SOS Racismo Aragón atendió a lo largo del año pasado en su oficina de información y denuncias 210 casos de diferentes tipos de discriminación directa, las derivadas de la ley de extranjería y los trámites de nacionalidad y la vinculada al empleo doméstico. Este número supone un incremento de un 19,3% (34 expedientes más) que en 2022, año en el que se registraron 176.

El informe subraya que se recibieron un alto porcentaje de ciudadanos colombianos y nicaragüenses. El país de origen de 73 de las 2109 personas que pasaron por la oficina era uno de estos dos, lo que supone el 35% del total de las atenciones. Los siguen muy de cerca las personas de origen marroquí (un 10%) y ecuatoguineano (un 6%).

La oenegé también llama la atención sobre el hecho de que el 61% de los usuarios fueron mujeres, lo que, asegura, hace imprescindible que, a la hora de abordar cada asunto, se tenga muy presente la perspectiva de género. Hace hincapié en el colectivo de las empleadas de hogar, "un sector muy discriminado donde por desgracia es tremendamente habitual escuchar relatos de abusos laborales y vulneraciones de los derechos más básicos".

Concentración en la plaza España de Zaragoza con motivo Internacional Contra el Racismo y la Xenofobia Concentración en la Plaza España de Zaragoza con motivo Internacional Contra el Racismo y la Xenofobia

Entre los asistentes a la concentración se encontraba la coordinadora de la oficina de información y denuncias de SOS Racismo Aragón, Katrina Belsué. "La entrada de la ultraderecha en distintos gobiernos está suponiendo un retroceso en los avances conseguidos y en los derechos", ha denunciado. Sobre las declaraciones y el gesto del vicepresidente de Aragón y líder de Vox en la Comunidad, Alejandro Nolasco, que el pasado miércoles rompió ante los medios de comunicación un folleto sobre el Ramadán publicado por el Ayuntamiento de Huesca ha señalado que, cuando menos, "incita al discurso del odio".