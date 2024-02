La Academia suprime el nombre de Franco en un tapiz que se pudo ver en la jura de bandera de la princesa Leonor

La Academia General Militar de Zaragoza ha suprimido el nombre de Francisco Franco en un tapiz que lo mencionaba en alusión al período que dirigió la institución en la segunda etapa, desde el 27 de febrero de 1927. Así, mientras que en la jura de bandera de la dama cadete Borbón Ortiz, la princesa Leonor, se pudieron ver los tapices con los nombres de los tres directores de la AGM (en su primera etapa, segunda y actual), la semana pasada en el aniversario del centro militar se habían suprimido los tres nombres.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) había solicitado el año pasado que desapareciera la mención a Francisco Franco.

Fuentes militares señalaron que reaccionaron después de que se utilizara este tapiz con el nombre del dictador durante la retransmisión de TVE en octubre de 2023, durante la jura de bandera de los cadetes a la que asistieron los reyes Felipe VI y Letizia para acompañar en el acto a su hija, la princesa Leonor.

Los tapices utilizados (con el del General Franco de la segunda etapa) durante la jura de bandera de la princesa Leonor en la Academia General Militar en octubre de 2023. Toni Galán

“Se han modificado los tapices y simplemente se han colocado Primera época, Segunda época y Tercera época” con las fechas correspondientes, precisaron estas mismas fuentes. Así, estos nuevos tapices ya se estrenaron en el acto del 142 aniversario de la AGM celebrado el pasado 20 de febrero, en el que participó la Princesa de Asturias junto a sus compañeros cadetes y damas cadetes de los cinco cursos.

Están situados en la pared del patio de armas, justo detrás de donde está colocada la bandera de España, de donde se retiró la estatua de Franco a caballo en agosto de 2006 por decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La ARMH presentó una denuncia ante la Secretaría de Estados de Memoria Democrática el pasado mes de octubre, solicitando que se impusiera “una sanción” a los responsables de la AGM y al jefe de protocolo de la Casa Real. Este parte sancionador no se suele aplicar, según miembros de la asociación en Aragón, porque la aplicación de la ley de Memoria Histórica suele cojear y les obliga a mantenerse en una “pelea constante”.

El responsable de la asociación, Emilio Silva, señala que le parece “correcto” este cambio. “Es lo que pedíamos y, aunque no me han contestado por escrito, creo que está bien tomar esta decisión. Si la Casa Real quiere promocionar la juventud de la Princesa y su nacimiento durante la democracia no era bueno que se mencionara al dictador”, precisa Silva en declaraciones a HERALDO.

En la denuncia presentada por la ARMH se incide en que “haber utilizado la historia del dictador durante 40 años va contra la ley de Memoria Histórica y el sentido común”, precisó el portavoz de AHMR, y considera que se deben suprimir ese tipo de reconocimientos oficiales porque supone recordar al militar que “encabezó un golpe de Estado en 1936 y “fue responsable del asesinato de al menos 114.226 civiles”.