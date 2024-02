Sergio Castán: "Se ha avanzado mucho en el embarazo, pero el parto es el de toda la vida"

Sergio Castán, jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil Miguel Servet, se jubila tras 42 años ejerciendo una profesión que todavía es capaz de sorprenderle. En España hay diez maternidades grandes, como la de Zaragoza, de las que tienen más de 2.500 partos al año, pero sobre todo se caracterizan por que atienden una alta complejidad materno-fetal. "Lo que aquí no solucionemos no lo puede solucionar nadie, aquí se coge el último tren", dice.

¿Y los métodos?En los 70 es cuando se empezó a acudir a los hospitales por si pasaba algo en el parto, pero lo habitual era dar a la luz en casa: yo por ejemplo nací en casa. Cuando yo empecé se consideraba mayor para quedarse embarazada a una mujer de 28; no había técnicas analgésicas, se paría con dolor; se pasaba la consulta fumando, tanto el médico como la gestante; no teníamos ecografías, solo un aparato colgado del techo que te decía si había una cabeza o dos y si el corazón se movía; no existía el diagnóstico prenatal, todo era casero, sin tecnología asociada. En los últimos diez o doce años el vuelco ha sido brutal, sobre todo en el diagnóstico prenatal, el desarrollo del estilo cromosómico, en las técnicas de reproducción o en la relación de los médicos con la mujer y su pareja, antes impensable. La mujer entiende el parto de otra manera. Y ahora ha entrado hasta la IA para obtener modelos de probabilidad de riesgo en relación al bienestar fetal en el parto o de la mujer en el parto. Todo basados en criterios objetivos.

¿Qué margen de mejora cabe?Transmitir a las nuevas generaciones las maniobras manuales, pero eso es lo que se está perdiendo. Actualmente hay mucho conocimiento bioquímico, cromosómico, diagnóstico... pero poca habilidad manual. Y por eso, por ejemplo, no hay prácticamente partos de nalgas y los partos acaban en cesárea prácticamente el 90% de las veces... Lo que hay que mejorar es la esencia del parto, que sea menos intervenido. Nuestra especialidad tiene ese matiz ambivalente, por un lado, hay mucho desarrollo en el control previo, pero nos queda la asignatura pendiente de reclutar obstetras para inculcarles el arte de partear. El parto puro y duro, no es fácil e incordia bastante, por el horario, la incertidumbre, la imprevisibilidad... La gente en general busca territorios más tranquilos.

¿Y por qué?¡Porque se sufre y la gente no quiere! Es incómodo. Te llaman a cualquier hora, no se depende de un diagnóstico previo, no puedes salir y preguntar qué hacer, es algo que ha de solucionarse en el momento, el día X a la hora que sea, de eso depende un resultado de éxito o no. Yo digo en plan jocoso que en nuestra especialidad tenemos el problema de que todo embarazo acaba en un parto.