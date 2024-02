Protesta de personal de enfermería interino: "De un plumazo hemos perdido todos nuestros derechos"

Enfermeras y técnicas en cuidado auxiliar de enfermería (TCA) se han concentrado este viernes ante el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, en una protesta organizada por el sindicato Stepa, que denuncia el "despido masivo de un millar de profesionales interinos del Salud incumpliendo la ley que obliga a estabilizar sus puestos de trabajo". Desde el Departamento de Sanidad, por su parte, recuerdan que se cumple la normativa y el acuerdo que se estableció con los sindicatos. En la protesta se han exhibido carteles que piden que se tengan en cuenta sus "derechos y dignidad" y la posibilidad de conciliación familiar.

El sindicato ha alertado de las "consecuencias de pérdida de calidad del servicio sanitario por estos ceses, que afectan a un colectivo vulnerable al tratarse en su mayoría de mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares". María Pilar Remírez, miembro de Stepa, ha señalado que estos ceses "se suman a los 300 que se produjeron en la Administración General el 1 de febrero" y que Stepa denunció con un encierro en la sede del Gobierno de Aragón.

Las afectadas han portado carteles y pancartas en señal de protesta. José Miguel Marco

En la Oferta de Empleo Público de 2022 del Salud, se han convocado por concurso de méritos 705 plazas de estabilización, una cifra “ridícula”, en palabras de Remírez, "cuando hay 14.000 profesionales temporales en Salud". Según el sindicato aragonés, solo supone el 5% de los puestos ocupados por interinos de larga duración.

Stepa ha culpado al Ejecutivo de Azcón como responsable de la situación al no cumplir con la Ley de estabilización de personal temporal y mantener la política “nefasta y caótica” del Gobierno de Javier Lambán. Remírez ha hecho referencia, también, a la "insumisión" del Gobierno PP-Vox al ignorar el mandato europeo de reducir la temporalidad al 8%, y al "poner en riesgo la llegada de fondos europeos Next Generation, además de acarrear sanciones que tendrá que asumir Aragón".

Una de las afectadas que ha participado en la concentración ha sido Marian Zunzunegui, enfermera "hasta el domingo" en la planta 12 de Infecciosos del Servet: "Llevo 24 años entrando por esta puerta, mañana, tarde y noche. He sido indispensable en muchas ocasiones, pero a la calle me voy el lunes". "No tenemos preaviso, ni carta de cese, solo en algunos casos la empatía de alguna supervisora que ha comunicado a las enfermeras a su cargo que cesaban", señala.

"Seguramente recolocadas vamos a ser todas, porque la enfermería es necesaria. Ya están llamando, de hecho. Pero de un plumazo hemos perdido todos nuestros derechos, a conciliar, la exención de noches para mayores e 55 años...".

Desde Stepa han destacado las "consecuencias que van a tener para los ciudadanos, al romper equipos consolidados y mover al personal a puestos donde no tienen experiencia". En este sentido, han puesto el acento en que, en algunos casos, son profesionales con "más de 20 años de servicio, están en fraude de ley y tienen derecho a consolidar su plaza por concurso de méritos al cumplir con los requisitos marcados por la Ley 20/21 de estabilización del empleo público”.

"Un colectivo vulnerable despedido"

En cuanto a cifras, como ejemplo del alto porcentaje de ceses que se está produciendo, el sindicato ha explicado que entre el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa se ha cesado a 436 enfermeras interinas y a 258 TCAEs. Según STEPA, “si tenemos en cuenta todo el sistema de Salud de Aragón, estamos hablando de unos 1.000 despidos. Además, se está cesando a las más antiguas”.

Los despidos afectan además a un colectivo vulnerable ya que la mayoría son mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares, han añadido. Según el boletín estadístico del personal del Gobierno de Aragón, de los 27.000 empleados del Salud, el 79,8% son mujeres.

Para el sindicato, “es una sangría de despidos que deja en la calle de forma ilegal a muchas enfermeras y auxiliares que han trabajado durante años, en algunos casos décadas, con total dedicación y al cuidado de nuestra salud, y ahora son despedidas sin indemnización. Es una muestra clara del desinterés del Ejecutivo PP-Vox por sus trabajadoras”.