César Alierta, reconocido como un aragonés "irrepetible" y "visionario"

La figura de César Alierta ha reunido este lunes en el Palacio de Congresos de Zaragoza a destacados representantes del sector empresarial de ámbito nacional y local, de las administraciones y del Real Zaragoza, que han rendido homenaje al zaragozano que mejor ha proyectado en el mundo las bondades de su tierra, un hombre "irrepetible" y "visionario" que dejó huella en los ámbitos de actuación en los que intervino a lo largo de su vida.

Promovido por el Gobierno de Aragón con la colaboración de Telefónica, la CEOE, la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio y el Real Zaragoza, el homenaje ha hecho un amplio repaso de la trayectoria de César Alierta, marcada por su gestión en la operadora de telecomunicaciones líder en España y una de las más importantes del mundo, por su visión humanista -muy visible en la Fundación Profuturo- y por su compromiso con el equipo de fútbol de su tierra, el Real Zaragoza, al que apoyó en sus momentos más duros pero cuyo ascenso a Primera División no pudo celebrar.

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, y el cocinero Ferrán Adriá, entre otros, han destacado la personalidad y el carácter de Alierta en un evento que ha incluido vídeos en los que el homenajeado daba muestras de sus intereses, de sus reivindicaciones, de sus compromisos, del amor por su familia y de su modo de sentir Zaragoza y Aragón en todos los países que visitó.

Un minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos el pasado sábado en Barbate ha dado inicio a una gala en la que los invitados de fuera han reconocido llegar a amar Zaragoza a través de su cercanía a César Alierta y en la que quienes han intervenido del ámbito local han subrayado rasgos de su carácter y la trascendencia de sus actuaciones.

"Dicen que la verdadera grandeza es conseguir que los que te rodean se sientan grandes", ha señalado Álvarez-Pallete al hablar de su antecesor en la presidencia de Telefónica. "Su forma de ser enganchaba, se comía sus palabras porque su mente iba más rápido que lo que decía, César fue siempre valiente en la toma de decisiones, anteponía los intereses de la compañía por encima de los suyos", ha recalcado. "Nos hizo sentirnos especiales, le he visto hablar con Ángela Merkel, con el Papa, con Zuckerberg, confió en mi sin conocerse y me hizo confiar en mi mismo", ha añadido. "Para él yo era Pallete; 'Pallete, que nos vamos a Brasil', 'qué complicados sois todos, Pallete', me decía, le he visto emocionarse en la graduación de mi hijo mayor y en el funeral de mis padres", ha recordado también.

En nombre de CEOE ha hablado para destacar la figura de Alierta su presidente, Antonio Garamendi. De su paso por el Real Zaragoza, Christian Lapetra, que fue presidente del equipo. Del mundo del deporte, la nadadora paraolímpica Teresa Perales. Del Ayuntamiento de Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca. Florentino Pérez ha lamentado no haber podido estar en el funeral, pero ha reconocido que el homenajeado le marcó su vida, "por su humanidad y su solidaridad". "Cuando en 2000 me presenté a la presidencia del Real Madrid hablé con él, porque sabía que era muy futbolero, y desde el punto de vista empresarial, recuerdo que en medio de la difícil situación económica de 2011, él creó el Consejo Empresarial de la Competitividad y contó conmigo", ha recordado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, principal promotor del homenaje, ha recalcado la figura de un aragonés "irrepetible" que ha dio "posiblemente la figura más importante que ha dado Aragón y nuestro país". Azcón ha destacado de Alierta su "notable capacidad de análisis y clarividencia", el amor por su familia y su tierra y so trabajo como "líder nato, independiente, directo y honesto".