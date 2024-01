Yao Jing: "Zaragoza y Aragón cuentan con un entorno muy favorable para las inversiones"

¿Qué importancia tiene para el Gobierno chino Aragón?Esta visita a Zaragoza me ha dejado una impresión muy profunda. Hoy (por ayer) me he reunido con la alcaldesa de Zaragoza y con los líderes de la Comunidad. Son muy amistosos con nosotros y tienen expectativas de cooperación. Nuestras empresas y la comunidad china aquí tienen mucha confianza. Aragón será uno de los destinos favoritos de la cooperación territorial entre China y España. Para nosotros, Aragón tiene cuatro fortalezas: su ubicación geográfica, las buenas infraestructuras, el emprendimiento y la amistad que mantienen su Gobierno y su pueblo con nuestro país. Aragón podrá ser un destino para nuestra cooperación cultural, turística, científica, económica y comercial.