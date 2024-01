Docentes y familias de Aragón no ven viable la Evau única del PP si no hay consenso

La comunidad educativa en Aragón pone el foco en la dificultad de una Evau común en España y apelan al consenso para conseguir una prueba que garantice la igualdad de oportunidades de todos los alumnos. Pero sindicatos y familias difieren en la aplicación de esta propuesta.

Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón, recuerda que siempre han demandado "una Evau única, que favorezca al alumnado una movilidad universitaria justa y evite que haya comunidades autónomas que hinchen sus notas blindando sus universidades".

También desde CGT consideran que "si la justificación del PP son las desigualdades entre comunidades autónomas habría que hablar de las desigualdades entre estudiar en privada y concertada y la pública".

Para el secretario general de la Federación de la Enseñanza de CC. OO., Guillermo Herráiz, se trata de un "globo sonda" del Partido Popular para ocultar "alguna otra carencia". Considera que es una iniciativa "imposible" por dos cuestiones: "La Evau es responsabilidad de las universidades y las comunidades tienen competencias sobre el desarrollo de los currículos que en algunos casos es del 50% (autonomías con lengua cooficial) y en el resto del 40%".

"En el corto plazo no es viable", coinciden desde STEA, "por ser diferentes los contenidos, en mayor o menor grado, entre las comunidades autónomas, dentro de un mínimo común marcado por el Ministerio de Educación". Este sindicato resume que "reina un enfoque miope al abordar las cuestiones educativas". De hecho, el problema de fondo "no está en tener una Evau común o no, sino en convertir la educación en un campo de disputa entre los partidos políticos, sin contar con la participación y el consenso con la comunidad educativa".

Medea Gracia, responsable del sector de Educación de UGT, pone de manifiesto que "el PP debería ser consciente de que su propuesta es inviable" partiendo de que "no hay un bachillerato único": "Lo que debería hacer si se cree que hay tantas diferencias es llegar a un acuerdo para hacer homogéneas las pruebas en cuanto a dificultad y criterios de evaluación".

Por su parte, la Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar), considerando que las comunidades tienen transferidas las competencias en Educación, no ve "real ni positivo unificar una prueba": "Estas propuestas se enmarcan dentro de una visión ideológica de la derecha que se olvida de las diferencias existentes en nuestra sociedad".

Miguel Ángel Serralde, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), indicó que "esta propuesta del PP ayuda a equilibrar la diferencia de criterios y modelos en las distintas pruebas de la Evau, pero sigue quedando lejos del modelo único que exigimos en todo el territorio nacional, que exclusivamente se podrá conseguir desde el consenso".