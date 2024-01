Isabel Marco: "Me encanta saber que tengo la naturaleza a un paso"

Ana Blanco dijo de usted que es ·la voz de la España rural·. ¿Es un halago? ¿Es una responsabilidad que pesa demasiado?

Las dos cosas. Hay muchas voces que se alzan en defensa de la España rural. Las personas que elegimos vivir en el campo estamos orgullosas de hacerlo. Estoy contenta de que se me nombrase así porque es algo que llevo a gala y que se respira en todas las canciones.

Nació en Alcorisa, vive en Alagón y pasa temporadas en la aldea asturiana de Calabrez. ¿Qué beneficios tiene el pueblo respecto a la ciudad?

Me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, saber que la tengo a un paso. Alejarse del ruido aporta calidad de vida, como también lo hace el poder ir andando a todos los sitios y tener una red familiar y de amigos cerca todo el tiempo, sin necesidad de depender del teléfono móvil.

¿Qué música escuchaba en su infancia en Alcorisa?

Escuchaba mucho a Héroes del Silencio. También recuerdo que en una tele local que se cogía, el Canal 33, ponían los vídeos de Red Hot Chili Peppers, que era la nota discordante entre las personas de mi generación.

Es autora de la letra y la música de todas sus canciones. ¿Qué cuesta más o qué le sale antes?

Suelo componer primero la música, a partir de una rueda de acordes. Después sale una melodía y lo último que hago es la letra. Eso sí: no sé a qué le doy más vueltas. Hay días que la letra da muchos tumbos y hay veces que la música va cambiando. Cada canción crece de una manera distinta.

La naturaleza siempre está presente en sus letras. ¿Le preocupa el cambio climático?

Por supuesto. Me acuerdo que de niña ya resonaba aquello del agujero en la capa de ozono y, desde entonces, no se le ha hecho mucho caso al planeta. Supongo que a los grandes entes, los que mueven los hilos, les sale mejor ignorar que actuar frenar al calentamiento global.

Fue la artista española que más actuaciones tuvo durante 2020. ¿No tenía miedo a la pandemia?

Fue una época difícil y claro que tenía temor, pero no podía quedarme parada y había que intentar trabajar todo lo posible. Eran conciertos burbuja y cumplimos a rajatabla todas las medidas establecidas. Nunca me contagié en el escenario. Tardé mucho en coger el covid y ya fue mucho tiempo después.

¿Disfruta más un concierto en la intimidad con su guitarra o con la banda los Rockanrolas?

En los dos formatos me siento realizada. Con la banda liberas más adrenalina y descargas energía explosiva, pero también existe una conexión especial con el público en los acústicos.

Ha sido profesora. ¿Echa de menos el contacto con los alumnos? ¿Era de suspender mucho?

No tuve que suspender a nadie porque era maestra de educación especial y únicamente estaba de apoyo ayudando a los alumnos que tenían alguna dificultad. He disfrutado mucho trabajando con los chavales, pero no tanto lidiando con la burocracia que hay alrededor de la profesión del maestro.

Su disco se titula ‘Soñando alto’. ¿Con qué sueña Isabel Marco?

Con poder seguir viviendo de lo que me gusta, que es la música. Ojalá esta carrera me dé para vivir, comer, criar a mi hijo y cuidar de mi familia. Sueño con que esto dure mucho tiempo.

El título es un guiño a Springsteen…

En las composiciones hay referencias más claras, por ejemplo, a Patty Smith, pero se respiran muchos aires diferentes.

Tras unos días de fiestas, ¿cómo afronta la cuesta de enero?

Hace cinco años te habría dicho que detestaba la Navidad. Me cargaba entrar en tiendas y que sonaran villancicos. Desde que he sido mamá, lo vivo de otra manera. A través de la ilusión de mi hijo, que disfruta de las luces, los adornos, el ambiente...