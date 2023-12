El silencio no es de los corderos

Animales como los perros o los caballos son frecuentemente utilizados, con resultados muy positivos, en terapias de apoyo para pacientes que padecen un gran número de enfermedades que van desde el Alzheimer hasta diversos tipos de cáncer. La veterinaria María Ferrer decidió dar un paso más y abordar el impacto de este tipo de iniciativas en su Trabajo de Fin de Grado (TFG). Lo hizo con personas sordociegas y con unos animales muy diferentes: los corderos del Servicio Clínico de Rumiantes (Scrum) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

"La idea surgió porque mientras yo estaba en la carrera se produjo una visita de estas personas a la Facultad y también gracias a mi hermana, quien me sugirió este tema para mi TFG", recuerda Ferrer, quien actualmente trabaja como veterinaria en una empresa en Barbastro.

Para ello, se puso en contacto con la Asociación de Padres y Amigos de las Personas con Sordoceguera de Aragón (Apascide-Aragón) y comenzaron las visitas periódicas al SCRUM y la realización de un estudio basado en encuestas realizadas tanto a los propios participantes como a las mediadoras de comunicación, que son las personas que ayudan a las personas sordociegas a interpretar el mundo.

"Analizamos aspectos físicos, como puede ser la movilidad, así como el comportamiento o los rasgos de personalidad que mostraban estas personas al relacionarse con los animales y obtuvimos conclusiones muy positivas", señala Ferrer. "En muchos casos se demostró que las personas sordociegas, por ejemplo, al pasear con las ovejas mejoraban su movilidad ya que, al ir detrás de ellas, concentran su atención en un punto fijo, que es el animal y esto ayudaba a su motricidad".

Pero esta actividad, además, no solo mejora las capacidades físicas de las personas sordociegas, sino también sus emociones. "Las mediadoras en las encuestas han reflejado que los días de visita a los animales las personas sordociegas se mostraban mucho más contentas, e incluso en algunos casos algo nerviosas, unos nervios que durante las visitas se iban relajando", explica la joven veterinaria.

Algunos usuarios de Apascide-Aragón con las ovejas del Scrum. Apascide

Los perros o los caballos parecen ser los animales más adecuados por su carácter, sin embargo, según María Ferrer, cualquier especie que esté acostumbrada al contacto humano puede ser apropiada. Es esta costumbre una de las principales características de los corderos del Scrum. "Muchos de ellos son animales que ya han nacido en este servicio y que están muy acostumbrados a que los estudiantes no solo los miren, sino que interactúen con ellos en diversas prácticas".

Iniciativa prolongada

Aunque Ferrer ya ha salido de la facultad y está desarrollando su carrera profesional, reconoce que le gustaría que esta iniciativa de que personas sordociegas interactúen con animales se prolongue en el tiempo.

"Ver las reacciones de estas personas y de las mediadoras que les ayudan en su día a día ha sido algo muy emocionante, y me gustaría seguir ayudando a la gente de Apascide-Aragón, que son las mejores personas que me he podido encontrar", afirma María Ferrer, quien reconoce haber llorado "a mares" a la hora de elaborar su Trabajo de Fin de Grado.

Apascide-Aragón

Apascide-Aragón es una organización pionera en España en la atención específica de personas afectadas de sordoceguera. Desde su puesta en marcha, su principal línea de trabajo se centra en desarrollar su labor en la detección, la comunicación con personas sordociegas, en el apoyo familiar y en la sensibilización social respecto a esta discapacidad y su impacto sobre los afectados y su entorno más cercano.