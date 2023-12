Aragón supera en 2023 las 27.000 consultas por picaduras de insectos, un 38% más

La presencia de mosca negra en Aragón ha sido especialmente intensa este año. Tanto es así que los centros de salud de la Comunidad han atendido en 2023 un total de 27.241 consultas por picaduras de insectos en 2023, un 38% más que en 2022. El informe, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, con datos hasta el 3 de diciembre, demuestra que el umbral se superó a finales de abril y sobrepasó ese nivel durante 23 semanas, seis más. El pico máximo llegó entre el 19 y el 25 de junio (2.436).

A partir de marzo comenzaron a aumentar de forma progresiva los casos, aunque se mantuvieron contenidos hasta finales de abril y principios de mayo. La primera semana de junio, sin embargo, se dispararon las atenciones, que se mantuvieron elevadas de manera constante, descendiendo posteriormente y situándose por debajo del umbral en la semana 40 (del 2 al 8 de octubre).

Los expertos consideran que este ha sido un año especialmente complicado, ya que las condiciones ambientales y meteorológicas han favorecido la reproducción de la mosca negra, sobre todo en los espacios cercanos a los ríos. Así lo asegura Javier Lucientes, catedrático de Parasitología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, quien reconoce que ha sido una plaga no solo entre el ganado, sino también en las personas. "El invierno y la primavera fueron estaciones calurosas, con poca lluvia", afirma, y "sin riadas de importancia", lo que impidió arrastrar las larvas y huevos de estos insectos: "Las temperaturas invernales han sido muy benignas, por lo que las moscas negras están activas prácticamente todo el año". Este 2023, además, se adelantó de dos a tres semanas la actividad de una especie de mosca negra, "que es muy agresiva para las personas y la que origina los principales problemas de picaduras".

Serias reacciones alérgicas

La mosca negra es un insecto pequeño, de entre 2 y 6 milímetros, mucho menor que la mosca doméstica, de color negro. Se localiza cerca de los ríos y en zonas donde corre el agua. Su picadura, que realmente es un mordisco, es más dolorosa que la del mosquito y puede provocar serias reacciones alérgicas.

Lucientes explica que son insectos "diurnos" y con "una capacidad de vuelo muy grande", con gran facilidad para pasar de la orilla del río a los núcleos de población. Todos estos motivos aumentan la posibilidad de picaduras lo que, a su vez, provoca el incremento de atenciones. De hecho, indica, el número de afecciones será mayor que el registrado en las consultas, porque hay quien no acude al médico. Tanto es así que el propio informe tiene en cuenta este aspecto y concreta que no todas las picaduras de insectos requieren asistencia sanitaria, y de las que lo hacen, no todas las personas que las sufren acuden al sistema público de Atención Primaria.

La Dirección General de Salud Pública implantó en 2011 un sistema de vigilancia de las picaduras de insectos en Atención Primaria con objeto de monitorizar la demanda de asistencia e implementar medidas de control entomológico. Los datos proceden de la Historia Clínica Electrónica. Gracias a esa información se pueden conocer las consultas atendidas en los centros de salud por este motivo, y permiten observar la evolución.

En Aragón, en los últimos años, se han ido estableciendo algunos insectos invasores como la mosca negra, responsable, desde 2010, de la mayor parte de la atención sanitaria por picaduras. En 2022 el sistema registró en torno a 20.000 atenciones por picaduras en la Comunidad;en 2021 fueron 19.325 y en 2020, 16.626.

El Sector Zaragoza III, el más afectado

El informe elaborado por Salud Pública hasta la semana epidemiológica 48 revela que el mayor número de consultas por picaduras lo presentó el sector Zaragoza III (el que tiene como referencia al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa), con 7.052 consultas por picaduras de insectos hasta principios de diciembre.

Por sectores sanitarios le siguen Zaragoza II (Miguel Servet), con 6.502 atenciones;Zaragoza I (Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia), con 4.052;Barbastro, 2.774; Huesca, 2.430;Alcañiz, 1.890;Teruel, 1.696;y Calatayud, 845. La tabla histórica con los datos por sector desde 2012 detalla que el récord se alcanzó precisamente ese año en el Sector Zaragoza II, con 8.758 atenciones. En 2012 también se registró el dato más alto tanto en el Sector Zaragoza I, con 6.481; como en Zaragoza III (7.354).

El documento que registra la actividad que desarrollan los centros de salud aragoneses para atender estas afecciones demuestra, al mismo tiempo, que la provincia más afectada es Zaragoza. Y, sobre todo, su capital. En total se han contabilizado este año hasta 13.107 consultas por picaduras de insectos; mientras que en el resto de las localidades zaragozanas han sido 5.886. En Huesca el dato llega a 5.123 y en Teruel, 3.125.