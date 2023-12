Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad en Aragón según el calendario escolar

La Navidad está a la vuelta de la esquina y parece que cada vez llega antes. El encendido de las luces a principios de diciembre marca el comienzo extraoficial de las fiestas navideñas. Las luces empiezan a brillar en las calles, se abren las casetas de los mercadillos navideños y Mariah Carey se descongela como cada año con su vídeo viral de ‘All I want for christmas is you’. Pero, a pesar del adelanto festivo, la verdadera Navidad llega con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre.

Este 2023, el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso cantan los números de la Lotería de Navidad, es también el primer día festivo de las vacaciones en el calendario escolar en Aragón. Este primer día sin clase de los escolares aragoneses cae en viernes y es laborable para la mayoría de los trabajadores, lo que obligará a muchos padres a hacer un esfuerzo para conciliar y coger el día libre y si no es posible, recurrir a los abuelos.

Días de vacaciones de Navidad en Aragón, según el calendario escolar

Desde el viernes 22 de diciembre hasta el 7 de enero, con tres fines de semana de por medio, las aulas estarán vacías y no se retomarán las clases hasta el 8 de enero de 2024 después del fin de semana de Reyes.

El calendario escolar marca el final de las vacaciones navideñas en el día 5, viernes, pero el 6 de enero es la festividad de los Reyes Magos y además, este año es sábado y el 7 de enero, domingo, será el último día festivo para estrenar los regalos que dejen sus majestades en el árbol.

En 2024, las vacaciones de Semana Santa llegarán algo más temprano que en 2023 y se extenderán del 28 de marzo hasta el domingo, 7 de abril.

Festivos de Navidad en el calendario laboral

En cuanto al calendario laboral, el día de Nochebuena es domingo 24 de diciembre y el lunes 25 es festivo porque es Navidad. Lo mismo ocurre con el domingo 31 de diciembre (Nochevieja) y el 1 de enero, día de Año Nuevo, también festivo, por lo que las semanas laborales quedan reducidas a cuatro días (26, 27, 28 y 29 de diciembre) y (2, 3, 4,y 5 de enero).