El Belén que empezó en una pista de carreras de coches de un pequeño pueblo de Aragón

En diciembre, Aragón es el lugar ideal para empaparse del más puro ambiente navideño gracias, entre otras cosas, a la Ruta del Belén, que incluye este año nada más y nada menos que 28 nacimientos de todos los tamaños y tipos y se desarrollará del 6 de diciembre al 6 de enero de 2024. Visitar Zaragoza, Huesca, Teruel y los pueblos repartidos por todo el territorio aragonés es sinónimo de descubrir auténticas maravillas de la Navidad con infinidad de atractivos turísticos típicos de estas fechas, como los mercadillos, los belenes, pistas de patinaje, Papá Noel...

Hay belenes de todos los tamaños, por supuesto, con la escena del pesebre como principal elemento y, a partir de ahí, la creatividad de cada uno llevará a un resultado u otro. El más que emblemático Belén de Zaragoza es uno de los más conocidos, y este año, además, trae novedades: un juego de pistas en familia titulado 'El misterio del Belén'. Hay otros que cobran vida propia, como los de Estadilla (el más grande de Aragón) y Sena, que es, además, un espectáculo teatral. Y otros tienen incluso su propia cuenta de Instagram... Las posibilidades son tantas como se puedan imaginar.

'Scabel', el Belén especial de Esplús, en Huesca

A veces, las cosas más espectaculares nacen de lo inesperado. Hace 25 años, un grupo de amigos de Esplús montaba pistas de carreras de coches, los famosos 'scalextric', en el pueblo para celebrar la Navidad y la adornaban con construcciones y piedras, entre otras cosas. Animados por la Asociación de Mujeres ‘El Puntal’, comenzaron una tradición que ha llevado a este pueblo oscense a darse a conocer en toda España por esta hazaña: el 'Scabel', un Belén en un circuito de 'scalextric'.

En sus inicios apenas ocupaba 50 metros cuadrados y estaba formado por un centenar de figuras. Pero el esfuerzo, el trabajo y la originalidad de este grupo han llevado el nombre de Esplús "por toda la geografía española", tal y como destacó su alcaldesa en la inauguración. Tanto es así que, en la actualidad, este nacimiento ocupa una plataforma de unos 200 metros cuadrados con alrededor de 1500 figuras de estilo bíblico artesanales

El 'Scabel' de Esplús está incluido en la Ruta del Belén en Aragón Concha Silván

Asimismo, cuenta con innumerables edificaciones y recreaciones de monumentos, todos hechos por la Asociación Cultural Recreativa de Esplús Scabel. Y cada año se modifica: entre las novedades de esta 25ª edición destaca la recuperación de Petra, la construcción de una nueva entrada y la iluminación.

Horarios y cuándo visitar el Belén

Se puede visitar desde el pasado 2 de diciembre a las 18.00, cuanto tuvo lugar la inauguración oficial de la Ruta del Belén de Aragón, así que, si todavía no te has acercado a este tranquilo pueblo de la Comarca de La Litera, no te pierdas su magnífico Scabel todos los sábados, domingos y festivos hasta el 6 de enero de 2024 en horario de 17.00 a 20.00. El 24 y 31 diciembre de 16.00 a 19.00 y el 25 de diciembre y 1 de enero de 18.00 a 20.30.

Cómo llegar a Esplús, en Huesca

Para llegar a Esplús desde Huesca hay que tomar la A-22 y es tan solo una hora de trayecto en coche. Por otro lado, desde Zaragoza hay que tomar la A-23 y la A-22 en un trayecto de una hora y 50 minutos en coche aproximadamente.