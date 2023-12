Las redes sociales en la Universidad: una encuesta revela que el 40% de los estudiantes las usan como mecanismo de evasión

La Universidad de Zaragoza quiere conocer la relación que existe entre el uso de las redes sociales y la salud mental de los estudiantes. Y con la información que obtenga hasta finales de año se trazarán unas líneas estratégicas para ayudar a los alumnos a que tengan un mejor estado emocional y para que conozcan los recursos que pone el campus público a su disposición para acercarse a ese bienestar. El objetivo: tratar de fomentar las relaciones con otros compañeros y reducir así la exposición a las pantallas.

El estudio sobre Salud Mental y uso de redes sociales en el estudiantado de la Universidad de Zaragoza se lanzó el pasado mes de septiembre y, hasta el momento, ha acumulado más de 1.300 respuestas entre los 28.000 estudiantes de grado y de Máster que cursan su formación en el campus público. Son, en su mayoría, jóvenes entre los 18 y los 27 años y, fundamentalmente, de grados de Zaragoza.

Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, acompañada por e el director de Secretariado del Área de Accesibilidad y Diversidad, Fernando Latorre, y por el director de Secretariado de Desarrollo y Transformación Digital, Javier Fabra, ha presentado este miércoles los resultados preliminares de este proyecto, que está coordinado por la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad y el departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

Los datos evidencian que, entre los alumnos que han participado en la encuesta, casi el 40% (38%) reconoce que las redes sociales les sirve como mecanismo de evasión. Sin embargo, su estado mejora siempre o frecuentemente solo en el 10% de los casos, frente a un 16% que manifiesta un empeoramiento. Los datos van más allá y revelan que un 40% de los alumnos que han aportado su opinión tiene dificultades para conciliar el sueño; el mismo porcentaje de los que indican que están cansados y les cuesta salir de la cama.

"Los estudiantes están mal dormidos"

Una visión que comparte Adriana Jiménez-Muro, coordinadora del grado de Psicología, quien reconoce que, en general, los alumnos "están mal dormidos": "Esto significa un factor predictor de mala salud, mental y por también física". De manera, que si no descansan adecuadamente "no van a estar igual de atentos, no van a procesar lo que cuentas de la misma manera". Y, como consecuencia de este estado, "a veces empiezan a automedicarse, con psicofármacos para dormir mejor". "Tienen el móvil al lado de la cama, están enganchados a redes sociales hasta altas horas de la noche, luego se tienen que desenchufar, dormir y levantarse a las 8. Es imposible estar con un nivel de atención adecuado".

Alcalá ha mencionado también, respecto a los aspectos de salud y bienestar de la comunidad educativa, que un 27% de los más de 1.300 estudiantes de la Universidad de Zaragoza que han respondido la encuesta indican que padecen un trastorno psicológico, entre ellos tristeza, ansiedad o depresión. "No hemos preguntado si están diagnosticados, es más bien su percepción".

Instagram, Tik Tok y X

La red social más usada es Instagram, seguida de Tik Tok y X (antes Twitter). En concreto, Instagram es seguida y utilizada por más del 90% de estudiantes; casi un 70% lo consulta a diario y el 60% le dedica entre una y tres horas al día. Más de la mitad aseguran que invierten en Instagram "más tiempo del que desearían y un 35% reconoce que interfiere en su vida".

Respecto a Tik Tok, un 75% de estos jóvenes reconoce que la usa a diario y el 63% pasa de una a tres horas diarias consultando los contenidos. En el caso de X, casi la mitad (un 49%) dice utilizarlo a diario. Youtube es la cuarta red social más usada.