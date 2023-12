Carmelo Pérez: "El número de políticos en las comarcas podría ser menor"

Tras reforzar su mayoría absoluta en Belchite y acceder a la presidencia de la comarca, ahora llega a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). ¿Lo ve como un premio de su partido, el PP?

Así lo considero. Es una manera de reconocer el trabajo que se hace en el medio rural y en este caso en Belchite. No por parte mía, sino por todo el equipo.

La despoblación ha entrado el debate político nacional. ¿Es posible tener los servicios a 30 minutos en el medio rural como ha prometido Pedro Sánchez?

De despoblación se habla mucho y se hace poco. Se hacen muchos estudios, pero lo que hace falta son medidas efectivas. El Gobierno de Aragón ha hecho declaraciones y hay partidas presupuestarias para 2024. Ese es el camino.

¿Cuál es la mejor solución para atraer población al medio rural?

No hay una solución solo. Se habla mucho de medidas fiscales, pero sin trabajo no son nada. Trabajo sin medidas fiscales tampoco. Vivienda hace falta, pero si no hay trabajo, sobra. La solución no es fácil, pero viene de la mano de varias medidas a la vez.

La logística parece que solo quieren ir a las ciudades, especialmente a Zaragoza. ¿Qué puede hacer el resto del territorio?

Es normal que las empresas vayan donde más fácil se les pone. Y lo más fácil es las grandes ciudades. Desde los municipios pequeños se hace lo que se puede, que es facilitar alquiler más barato, incluso casi regalado. Y luego desde el Gobierno de Aragón y otras entidades se tiene que dar una fiscalidad diferenciada. Con esas ventajas, algunas empresas se lo pensarían.

Belchite es un municipio donde hay varios proyectos de energías renovables. ¿Es una solución o una amenaza para el medio rural?

No es la solución ni mucho menos. Amenaza tampoco, pero antes de hacer muchas de cosas las que se están haciendo se tendría que haber estudiado la forma de la implantación de todas estas energías, tanto eólicas como fotovoltaicas. Es una inversión importante tanto para propietarios de terrenos como para ayuntamientos con los impuestos que conllevan, pero al final puestos de trabajo no te crean. Es un trabajo temporal.

Una de las cuestiones que abordó la última asamblea de la Famcp fue la financiación. ¿Qué habría que hacer?

Lo primero es apostar más por el medio rural. Los grandes proyectos siempre se quedan en las grandes ciudades. Ya puede ser Zaragoza, Huesca o Teruel o en municipios cercanos que ya tienen una infraestructura. Viendo los presupuestos de Gobierno de Aragón quiero pensar que va a haber una ayuda. Aparte de que los importes para las comarcas, que son igual que el año anterior, parece que hay partidas en otros departamentos que sí que van encaminadas al municipio pequeño y al medio rural.

¿Cómo se debe afrontar el tema de la vivienda en el medio rural?

Por ejemplo, en Belchite es una de las zonas en las que tenemos personal que viene todos los días, que hace 100 o 150 kilómetros. Si a esas personas se les dieran ciertas facilidades, una vivienda en condiciones, unas medidas fiscales a lo mejor diferenciadas y unas retribuciones, antes de hacer 100 kilómetros todos los días se lo podrían pensar y quedarse a vivir en Belchite. Y quien dice Belchite dice otros municipios.

Una de las grandes dificultades de los pequeños municipios es no se tienen medios para gestionar.

Efectivamente. Con todo el tema de ayudas y subvenciones a nivel europeo, del Gobierno de Aragón o incluso de las propias diputaciones, hay ayuntamientos que tienen el secretario una vez a la semana o incluso unas horas al día o sea que muchas veces no tienen ni ese día completo. Llamas a la diputación provincial y lo único que hacen es asesorar, pero los problemas que tienen esos ayuntamientos pequeños es que no pueden preparar toda la burocracia que hace falta para solicitar las ayudas.

¿Se está notando la llegada de los fondos europeos en los municipios y en las comarcas?

No se está notando, pero por la incapacidad de los ayuntamientos pequeños para poder ya no gestionar la ayuda que te pueden dar, sino solicitarla. Es misión imposible. En Belchite hemos optado a varios proyectos, pero al final son proyectos pequeños dentro de las posibilidades que puedes abarcar.

¿Qué se puede hacer?

Bien desde el Gobierno de Aragón o desde la propia Federación se puede crear una oficina ya no para asesorar, sino incluso para gestionarlas. El problema que tienen los ayuntamientos pequeños es que no tienen capacidad para solicitar y gestionar esas ayudas. Estamos en conversaciones y espero que se pueda hacer algo.

¿El modelo comarcal ya está plenamente asentado?

Las comarcas tendrían que ser entes para prestar servicio al ciudadano y pienso que el número de políticos podría ser menor. Pero es un sistema que está implantado y son necesarias. Si no fuera por las comarcas, sería muy difícil los servicios que se prestan desde ellas sobre todo sociales.

¿Y cómo se podría reducir la carga política?

En la comarca Campo de Belchite somos 15 municipios y estamos 19 consejeros. No sé hasta qué punto hace falta 19. El gasto es pequeño porque en esta comarca solo se cobra la asistencia. Habría que estudiar reducir ese número de políticos en las comarcas. No creo que sea necesario más de un representante por municipio.