La hija de una paciente de cáncer de mama diseña una prótesis de pecho ligera y transpirable: My Coco

My Coco es una prótesis externa para mujeres mastectomizadas que no pueden o no quieren reconstruirse o bien prefieren esperar. Su impulsora, Sara Gascón, ha recibido el apoyo de Itainnova en el proceso de diseño. Es una forma de dar respuesta a un momento psicológico en que es importante poder volver a ponerse el sujetador que te sienta bien, un top deportivo para ir a yoga o un bikini para disfrutar de la playa.

Un prisma distinto

En 2019, a la madre de Sara Gascón le detectaron un cáncer de mama. La noticia le hizo empezar a ver esta enfermedad desde un prisma distinto al que estaba acostumbrada. "Sentí que no podía quedarme de brazos cruzados –recuerda– porque, al indagar en datos y buscar información, me quedé impactada: cada vez gente más joven es diagnosticada con cáncer de mama y la tendencia es que el retraso en el diagnóstico hace que los estadíos sean avanzados".

Su aportación, cuatro años después, es My Coco, una prótesis externa de pecho distinta a las tradicionales y que se adapta al estilo de vida de las usuarias, al ser ligera y transpirable. En el camino para hacerla realidad, ha estado acompañada por Itainnova.

Sara Gascón se dio cuenta de que "el mercado del cáncer, y del cáncer de mama en particular, está completamente desactualizado –considera– y que el único conocimiento que tenemos de la enfermedad es la marea rosa en octubre; la desinformación es más que evidente".

Todo esto la decidió a actuar. Una de las cosas que más le llamaron la atención fueron las prótesis postmastectomía y el proceso de compra. "Primero, por ser un producto extremadamente caro. Segundo, porque su funcionalidad para una chica joven que tiene una vida dinámica es bastante compleja, ya que suelen pesar y no son transpirables", señala. Por último, "tener que comprar en una tienda oncológica o una ortopedia en un proceso de cáncer puede resultar muy duro y poco discreto". Así que decidió diseñar una prótesis "con un diseño ergonómico que permita a las mujeres mastectomizadas sentirse seguras y seguir con su ritmo de vida habitual".

La prótesis, que está confeccionada con silicona de grado médico (el mismo material que las copas menstruales), se introduce en el interior de los sujetadores y bañadores para conseguir un resultado simétrico que reduzca el impacto emocional inicial del proceso.

Porque, My Coco es una prótesis, explica Gascón, "que surge con la visión de que las mujeres que son mastectomizadas por un cáncer de mama puedan decidir si quieren o no reconstruirse". Para ella, se trata de un producto que actúa sobre todo a nivel psicológico. "Se da por hecho que una mujer debería reconstruirse nada más ser mastectomizada porque la sociedad dirige la mirada a que tener dos pechos es ‘lo normal’", expone. En su opinión, esto solo es "una presión doble añadida a un momento tan duro". Su enfoque, como empresa, es dotar de información y poder de decisión a las mujeres con cáncer de mama. "Muchas veces, una reconstrucción inmediata puede producir rechazo y ser muy dolorosa, además de tener que pasar por un proceso quirúrgico que se alarga en el tiempo. Es muy importante valorar la salud mental de la paciente, empoderarla y que pueda tener información de lo que puede ocurrir en cada una de las fases de su intervención". Es la razón por la que ha nacido My Coco, "para que las mujeres mastectomizadas puedan elegir, dentro de un proceso de cáncer que prácticamente llega de sorpresa, si quieren o no reconstruirse y cuándo", poniendo a su alcance un producto sencillo, práctico y completamente seguro.

El equilibrio entre estética y funcionalidad

Desde Itainnova, Lidia Gómez ha sido la gestora del proyecto y diseñadora de la prótesis. Durante el proceso de diseño, "utilizamos distintas herramientas tecnológicas como el escaneado 3D, la realidad aumentada o la impresión 3D", indica. Uno de los principales desafíos fue encontrar el equilibrio adecuado entre diseño estético y funcional. "No se trataba únicamente de diseñar una prótesis que fuese estéticamente agradable, sino que además resultara económica y cubriese necesidades prácticas como la comodidad, la transpirabilidad o la durabilidad", precisa Gómez. Esto condicionó la elección de materiales y métodos de fabricación.

Como proyecto del programa Innoidea, que impulsa el Instituto Tecnológico de Aragón, está financiado al 100% dentro de la actuación ‘Innovación tecnológica y digitalización en las empresas’.

My Coco aún no ha llegado el mercado. Un vez testeada la viabilidad del proyecto, "hemos confirmado la necesidad de dotar al mercado de un producto innovador y que impacte en las vidas de mujeres cada vez más jóvenes con cáncer de mama", señala Gascón. Los siguientes pasos serán la búsqueda de financiación "o que una empresa con responsabilidad social corporativa alta pueda llevar adelante el proyecto". Mientras tanto, ha nacido también el podcast ‘Positivas pero realistas’, "donde hablamos del cáncer de mama desde una perspectiva joven y sin tabúes".

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia