Las alternativas de ocio y educativas de la realidad virtual al servicio de las personas con discapacidad

"Los elefantes están tan cerca que parece que me van a tocar con su trompa". "Al cruzar con el barco me he mareado un poco, pero la experiencia de ver la Antártida es preciosa". "Es alucinante la cantidad de peces y corales que se pueden descubrir bajo el mar". Estas son algunas de las reacciones de los integrantes del Centro Ocupacional de la Fundación Instituto para la Integración Social (FISS), vinculada a Fundación Dfa, tras participar en la experiencia de disfrutar de una sesión de realidad virtual que les ha llevado a conocer algunos rincones del mundo que es probable que, físicamente, nunca puedan ver.

Los 35 usuarios con discapacidad de este centro llevan varias semanas experimentando con unas gafas de realidad virtual, adquiridas a través de una línea de ayudas de Fundación Redexis, y que se colocan siempre apoyados por sus monitoras, que controlan la parte técnica y dan las indicaciones oportunas para que la experiencia sea muy gratificante.

Visores en 3D que les están facilitando el hecho de vivir diferentes experiencias, no solo viajes, sino también actividades de ámbito educativo, que les permiten adquirir una mayor autonomía personal, ya que simulan la opción de comprar en un súper, elaborar una pizza o realizar labores domésticas, que, en muchos casos, en su vida diaria les resulta difícil de hacer, como, por ejemplo, cocinar.

"Queremos que nuestros usuarios puedan disfrutar con estas gafas de experiencias que de otra manera no podrían hacer en su vida real. Gracias a esta realidad virtual pueden aprender muchas cosas y luego ponerlas en práctica en su día a día. Por ejemplo, subir a un autobús, pagar el billete y moverse autónomamente por la ciudad. Además, es muy interesante a nivel educativo y va a ser de gran ayuda en el terreno cognitivo", explica Rosa Norza, responsable del centro ocupacional.

Estimulación sensorial

Junto a la parte lúdica y educativa, los expertos insisten en las posibilidades de la realidad virtual en la discapacidad con fines terapéuticos, algo que se está explorando en todo el mundo. Y, sin duda, la gran ventaja de la realidad virtual aplicada a la discapacidad está en el aspecto emocional. "Para ellos es muy importante poder experimentar ciertas sensaciones, que estimulan sus sentidos y les promueven una forma de aprendizaje más motivadora y práctica", explica Rosa.

Son sensaciones que influyen positivamente en su estado de ánimo, tal y como se comprueba al verlos disfrutar de la experiencia virtual, y escucharles entonar el popular estribillo de la canción ‘Volare’, mientras su compañera María, diagnosticada de TEA, asegura que "volar es una experiencia chulísima que no me ha dado ningún miedo".