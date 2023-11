El catedrático de la Universidad de Zaragoza Carlos Flavián, entre los investigadores más citados del mundo

Carlos Flavián, catedrático de Marketing en la Universidad de Zaragoza y experto en el análisis de la interacción de las personas con la tecnología, ha sido reconocido entre los investigadores más citados y relevantes del mundo en 2023. De esta forma, ha sido incluido en la prestigiosa lista de Highly Cited Researcher 2023, como parte de los 7.125 reconocimientos otorgados este año a investigadores de todo el mundo en 20 campos de investigación.

Las investigaciones de Flavián se centran en la comprensión de las dinámicas del consumidor en la era digital, posicionándolo como una figura clave en el panorama académico del marketing global.

La citada lista, compilada por los Essential Science Indicators (ESI), destaca los investigadores que cuentan con un mayor número de artículos científicos de alto impacto que se encuentran dentro del 1% de los más citados en su campo y año en la Web of Science. Según informan fuentes de la Universidad de Zaragoza, el proceso de selección es extremadamente riguroso, involucrando el análisis de Highly Cited Papers en revistas científicas indexadas por Clarivate Analytics, a lo largo de un periodo de 11 años, desde 2012 hasta 2022.

Desde la institución académica aragonesa se aplaude el reconocimiento al catedrático Carlos Flavián: “Es un honor contar con un investigador de la talla del profesor Flavián en nuestra Universidad de Zaragoza”, tal como ha destacado la vicerrectora de Política Científica, Rosa Bolea, quien destaca que el reconocimiento permitirá elevar la reputación internacional del campus público aragonés.

Por su parte, el profesor Flavián ha asegurado que formar parte de esa lista de investigadores de alto impacto internacional “es un reconocimiento muy exclusivo que permitirá incrementar de forma significativa la influencia ejercida en nuestro campo, impulsará mi desarrollo personal y profesional y abrirá amplias oportunidades de colaboraciones internacionales y multidisciplinarias".

Su investigación se centra en el análisis de la interacción de las personas con la tecnología, estudiando tanto las particularidades de la tecnología (e.g. usabilidad) como las percepciones, las intenciones de comportamiento y los comportamientos reales de los consumidores (e.g. adopción, recomendación, eWOM, satisfacción, fidelización, etc.). Sus trabajos han sido desarrollados en diversos contextos como comercio, turismo, marketing o servicios y se han aplicado a la tesis de distintas tecnologías como Internet y, más recientemente, a las tecnologías de la industria 4.0 (inteligencia artificial, robots de servicio, asistentes virtuales, realidad virtual, realidad aumentada, etc.).

En su trayectoria como profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza, el catedrático Carlos Flavián ha dirigido 15 tesis doctorales, que han recibido más de 30 premios de investigación en el ámbito nacional e internacional (Best Spanish Doctoral Thesis IFIT best thesis, Award-Marketing Trends, Best International Doctoral Thesis Award-Marketing Trends, Premio Extraordinario de Doctorado, Cátedra Telefónica, Mejor Tesis en Marketing en España (AEMARK) o AECC.).

Carlos Flavián, que a su vez es director de la Cátedra de Innovación Comercial de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, y presidente y fundador de ASMARTECH, Asociación de Aragón sin ánimo de lucro para la Promoción de la Adopción de las Tecnologías de la Industria 4.0 en el ámbito del Marketing y los Servicios, aparece en la lista de Highly Cited Researchers del 2023 entre un total de 104 investigadores que trabajan en instituciones españolas.