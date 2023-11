El Gobierno de Aragón impulsará alianzas entre pymes para que puedan acceder a la FP dual

El Gobierno aragonés impulsará las alianzas entre pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Comunidad con pocos trabajadores para que de esta forma puedan acceder a la Formación Profesional (FP) dual y compartir entre varias un tutor que se encargue de enseñar y supervisar a los alumnos en prácticas.

Esta es una de las medidas que el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, ha anunciado este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de las Cortes, para favorecer la implantación de esta modalidad, en la que se alterna el tiempo en el centro educativo y la empresa, y que actualmente solo cursan el 3,5% del total de los matriculados en ciclos formativos. Además, esta FP dual pasará a tener un carácter intensivo "con más horas de formación en los centros de trabajo y desde el primer curso", ha explicado.

"El problema es que hay muchas micro empresas, lo que no facilita las cosas para que puedan contar con un tutor en su plantilla", ha asegurado Mallada. Con esta iniciativa, sobre la que ya se ha hablado con los agentes sociales implicados, se quiere facilitar que las de menor tamaño puedan contar con el mismo tutor que haga el seguimiento de los estudiantes sin que esta dedicación repercuta negativamente en las plantillas.

Acerca de la FP, también ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de crear "ciclos itinerantes" para que de esta forma las titulaciones se puedan impartir en aquellas comarcas en las que el mercado laboral precisa de un determinado perfil. No obstante, ha llamado la atención sobre la "complejidad" y los "costes" que supone trasladar la maquinaria y recursos que se utilizan en algunas de estas formaciones. En este sentido, el diputado de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha subrayado que se precisa una mayor "flexibilidad" para que los módulos no perduren más de una década en un centro.

El director general ha recordado que a el presupuesto para FP de 2024 asciende a 236 millones de euros, con un incremento del 9% sobre este ejercicio, y que uno de los retos para por aplicar la nueva ley orgánica de implantación de esta modalidad formativa.

"El primer curso de todos los grados cambiará para el 2024-2025 y el segundo para el 2025-2026. Hay módulos que desaparecen y otros que se crean, buscando una mayor flexibilidad y sobre todo una mayor facilidad de acreditación de competencias", ha detallado. Para ello, entre otras acciones se va a proceder a anular la tasa 37, de manera que el alumno no tenga que pagar para conseguir sus acreditaciones.

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista, Ignacio Urquizu, ha mostrado sus dudas respecto a la FP dual , y le ha preguntado por el pacto firmado por el anterior Ejecutivo en 2022 con 15 entidades del tejido productivo de la Comunidad y sobre los planes del actual equipo PP-Vox para el campus digital que se puso en marcha el pasado febrero.

Un nuevo decreto de escolarización en estudio

Mallada también ha adelantado que se está trabajando en la elaboración de un nuevo decreto de escolarización con "la finalidad de mejorar la libertad de elección de centros por parte de las familias". Toda una declaración de intenciones, sobre la que no ha concretado nada, que prácticamente replica lo recogido en el pacto de gobierno con Vox.

La defensa de la libertad de elección de centro escolar y también de tipo de educación por parte de los padres es una máxima de ambas fuerzas políticas desde que se puso en marcha la nueva ley educativa, la Lomloe.

Desde la oposición, la representante de CHA, Isabel Lasobras, le ha reprochado que esta opción de poder escoger entre colegios públicos o concertados solo existe en las capitales de provincia y grandes cabeceras de comarcas, porque en otras muchas poblaciones la preocupación es "que no cierren la escuela".

Por parte de Podemos, Andoni Corrales ha expresado su disconformidad “con lo que está pasando en esta y otras comisiones” por no poder ejercer control sobre el Gobierno y ha denunciado el “secuestro de esta institución”, tras lo que ha abandonado la Comisión con la esperanza de que "se corrija, porque no podemos seguir así”, ha declarado. Ha protagonizado así su particular plantón, en sintonía con el que todos los grupos de la izquierda escenificaron el pasado lunes en la Comisión de Hacienda, a la que no asistió ninguno de sus miembros.