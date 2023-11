“La UE no pinta nada en la solución del conflicto Israel-Palestina. Europa ya no es un referente"

Acaba de publicar el libro ‘Palestina, de los acuerdos de Oslo al apartheid’ (editorial Los Libros de la Catarata). El profesor Isaías Barreñada Bajo, que imparte Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, ha hablado en Zaragoza sobre ‘La actualidad de Oriente Medio’, en el marco de una jornada sobre terrorismo que, bajo el título ‘Geopolítica del terrorismo. Una revisión’, se ha celebrado en las Cortes de Aragón. Estas jornadas están organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación de Víctimas de Terrorismo. Ha concedido una entrevista a HERALDO para hablar sobre la invasión de Gaza, tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre.

¿Cómo ve el conflicto en Gaza tras la invasión de Israel?

Hasta la crisis de Gaza, a principios de octubre, se había construido en los discursos públicos, como el de Netanyahu (presidente del Gobierno de Israel) en las Naciones Unidas y los foros internacionales, que Oriente Medio estaba estable y parecía que las cosas estaban cambiando, con dinámicas de comprensión. Israel había logrado firmar convenios de normalización con países árabes y estaban a las puertas de hacerlo con Arabia Saudí. Los conflictos no se han resuelto en Yemen, Libia o Siria, pero se han desactivado y el Isis estaba derrotado... Parecía que el único foco con problemas y inestabilidad era Ucrania. Pero era una interpretación interesada…

Las tropas del Ejército de Israel se enfrentaron este miércoles a milicianos del grupo islamista Hamás afuera del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, en cuyo interior los soldados israelíes se encuentran realizando una "operación selectiva", informó un portavoz castrense. EFE

¿Por qué se pintaba esa realidad que parece ser falsa?

...Netanyahu dio en la Asamblea de Naciones Unidas su visión de Oriente Medio proyectando lo que le interesaba con un relato. Por debajo hay unas realidades que no son así y hay grandes problemas no resueltos. Primero fueron las revueltas árabes de las primaveras de 2011 que han fracasado todas. Las demandas eran de más derechos sociales como empleo y dignidad, que empezaron en Túnez, se extendieron a otros países y eran olas de protestas populares con componente social, económico y político. En ningún lugar ha habido una transición con un cambio político coherente o trasformaciones económicas y es una gran frustración acumulada en la región. Segundo, se han tapado algunos problemas que son una bomba de relojería como la cuestión de Palestina, que Israel acalla al no reconocer el estado palestino y la comunidad internacional mira hacia otro lado, pero los palestinos están cada vez peor. Hace treinta años se intentó un acuerdo de paz y no dio los resultados esperados. La situación ha empeorado.

¿El intento de acercamiento de Israel a sus vecinos árabes no ayudaba?

El intento de normalizarse Israel con sus vecinos árabes se ha presentado como un gran éxito y una garantía de paz, sin embargo la gente está descontenta porque creen que es un apaño entre los gobiernos, pero a nivel popular no les han preguntado siquiera si les gusta y están en contra porque no solucionan la cuestión palestina. La realidad chocaba con esa imagen de estabilidad.

¿Por qué empieza la guerra desde Hamas?

En octubre, los palestinos de Hamas y otras fuerzas de resistencia palestinas diferentes dan un golpe sobre la mesa para decir que estaban allí. Todo el sombrajo se cae y aparece la cuestión palestina en el centro de toda la región (Oriente Medio), a pesar de que se le ha ninguneado e invisibilizado. Es una descolonización incompleta y con el cuestionamiento del origen de Israel, así como el empeoramiento de los palestinos. Hay un desacuerdo profundo con los acuerdos de normalización de Israel y los países árabes. Además, Estados Unidos llevan veinte años queriendo salir de Oriente Medio…

¿Irán tenía interés en que Israel no firmara su acuerdo con Arabia Saudí como hizo con Marruecos?

A Irán se le exagera su capacidad de interferencia. Es un país muy importante en la región y un pivote. Es grande y con una fuerte personalidad más allá de la Revolución islámica. No tiene prevenciones territoriales y solo quiere que le respeten, desde que derrocaron al Sha en 1979 y se han convertido en el enemigo de EE.UU e Israel. Irán juega un papel articulador del “frente de la resistencia” (antes le llamaban el crecimiento chii) y en realidad es un “frente del no”. Encarna una posición más cercana a la gente de la calle que a los discursos de los países próximos. Se habían acercado a Arabia Saudí y en mayo pasado firmaron un acuerdo de diálogo.

Guerra en la franja de Gaza. Abed Khaled

¿Qué consecuencia tiene colocar la cuestión palestina en el centro además los 11.000 muertos que ya suman?

Los palestinos recolocan su situación en el centro y hiere profundamente al orgullo israelí, tanto que su respuesta en desmesurada. Es un golpe de realidad al creerse intocables los israelíes.

¿Parece que se olvida que esta guerra empezó con la invasión de Hamas de la zona israelí cercana a Gaza, con 1.400 muertos y el secuestro de 199?

Hamas da un golpe en un contexto de 75 años de la catástrofe palestina porque sus refugiados llevan ese tiempo fuera de su tierra. Ese es parte del problema. La ocupación fue en 1967 y ninguna otra ocupación en el mundo contemporáneo ha durado 56 años. Además no se ha aplicado el derecho internacional humanitario. El golpe de Hamas, que viola ese derecho internacional, al haber matado civiles, solo se puede entender en la violación de la ocupación. Supone que hayan caído los acuerdos de normalización y ha quedado al descubierto el apoyo que Estados Unidos y Europa dan a Israel, que es un país delincuente en la región al no cumplir el derecho internacional. Hay otros actores, como Turquía, Irán o China, con distintas lecturas.

¿Qué se podía esperar de la UE en esta coyuntura?

La Unión Europea no ha sido capaz de reclamar lo básico: que acabe la ofensiva militar y un alto el fuego. Europa defendió la "responsabilidad de proteger" hace diez años para justificar la invasión de Libia. Aquí nadie habla de eso y ha quedado con el culo al aire. En la Asamblea general de la ONU el resto de la comunidad internacional le sacó los colores a Europa por goleada. EE.UU veta en el Consejo de Seguridad cualquier crítica contra Israel.

¿Hacia dónde cree que podrá girar la solución?

Hay una sacudida en el orden internacional después de lo que ha pasado en Gaza. No sabemos cuándo se va a acabar esta masacre o si los israelíes quieren echar a los palestinos de allí (2,5 millones de población) y si lo permitirá Estados Unidos. ¿Qué harán con ese territorio? Se baraja una Autoridad Palestina que no tenga que ver con Hamas, que es la fuerza política mayoritaria. Algunas iniciativas que hay parece que son retóricas.

¿Los europeos deberían tener una posición más determinante?

La UE se descuelga con apoyar una Conferencia de Paz seis meses después del cese de la paz porque es un canto al cielo. Hay mucho enfrentamiento y odio, es el peor momento para negociar. No se sabe si volveremos a la situación anterior al 7 de octubre y todo es una especulación. La comunidad internacional no parece que quiera pararle los pies a Israel, que está desbocado y tiene muchos medios.

Imagen de archivo de manifestantes protestando contra los bombardeos de Israel en el Capitolio de EE. UU. Title EP

¿Las elecciones de Estados Unidos en 2024 puede ayudar a acabar esta guerra?

La cuestión de Israel-Palestina no es solo política exterior en Estados Unidos sino que también es interna. Los demócratas y republicanos necesitaban el apoyo de los grupos de presión israelí para sus campañas electorales. Pero los últimos sondeos de opinión señalan que hay demócratas que se decantan a favor de los palestinos y hay un choque entre la dirección del partido. Podría moderarse el apoyo incondicional de EE.UU a Israel que se mostró desde el principio.

¿Esa es la única solución viable en Israel de un cierto cambio de posición de Biden?

Estados Unidos ya no es el único factor. En sus legislaturas anteriores, Netanyahu visitó más veces Moscú que Washington, y hay otros frentes de los países vecinos. Los que no pintan nada son los países de la Unión Europea y esta va a ser una de las consecuencias de esta crisis. La brecha entre el norte y el sur del Mediterráneo se va a ensanchar, y ya no se percibe a Europa como referente.