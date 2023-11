Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción: "Nadie debería pasar solo por un ingreso hospitalario, y un niño menos"

Hace 10 años se enfrentó a una experiencia que cambió su vida.

Fui al hospital y vi a un niño que estaba enfermo y solo. Me dirigí al control de Enfermería para ver si podía estar con él y me dijeron que sí, que hacía mucha falta. Pero entonces me preguntaron de qué colectivo venía. Yo quería hacerlo a título personal, pero lo entendí, porque se hacía por la protección del menor.

Y así nació Mamás en Acción. ¿Qué es exactamente?

Es una ONG que acompaña a los niños que se encuentran hospitalizados y están solos.

¿Cuál fue el primer paso para hacer realidad ese proyecto?

Había que crear una forma jurídica. Yo era una madre primeriza y con cuatro amigas y 40 euros creamos la asociación. Fuimos contando en nuestro entorno lo que hacíamos y se fueron apuntando voluntarios, al principio sobre todo eran familiares y amigos.

Y ya empezaron a crecer.

El Hospital La Fe de Valencia, donde comenzamos, nos iba llamando para más casos, cada vez había más niños, hacía falta más gente, hacíamos llamamientos en redes sociales y empezamos a crecer.

Cinco años después ya llevaban más de 10.000 horas de acompañamiento hospitalario.

Sí, y desde el hospital se dieron cuenta de que los niños se recuperaban antes. Había evidencia científica. Menores que sufrían maltrato doméstico, que es uno de nuestros perfiles, no desarrollaban el patrón agresivo por la situación que habían padecido.

¿Y qué pasó entonces?

Nos enfrentamos a un gran crecimiento, porque hospitales de toda España nos llamaban pidiéndonos nuestra colaboración.

Detectaron que había más de 50.000 menores en esta situación en toda España.

Así es. Nadie debería pasar solo por un ingreso hospitalario, y un niño menos. A veces hay algo peor que la enfermedad, y es pasar la enfermedad solo.

No sería fácil ponerlo en marcha.

No, nunca ha sido fácil. Primero, por las trabas burocráticas; luego, por los riesgos que asumes. También por las propias situaciones con los niños. Nunca sabes lo que vas a pasar, ninguna patología es la misma, los sufrimientos tampoco son los mismos. Nosotros no filtramos por patología sino por situación social, da igual que sea una apendicitis, un maltrato o un cáncer, eso es lo más difícil de todo nuestro trabajo.

¿Quién puede ser una Mamá en Acción?

No todos los voluntarios somos madres, ni siquiera mujeres. Solo basta con que sean mayores de edad y quieran ayudar.

¿Y cómo tejen la red de voluntarios para esta causa?

Hacemos un llamamiento en redes sociales, difundimos nuestras actividades, la gente nos va conociendo. Les convocamos a una pequeña formación, pasan test psicológicos para identificar los perfiles adecuados y así entrar en la organización para ayudar a los niños

Y se organizan en turnos.

Nosotros acompañamos a los niños las 24 horas del día, da igual que sea Navidad, verano... Vamos rotando. Y nunca dejamos a los menores solos.

Están ya presentes en 31 hospitales y ahora llegan a Zaragoza.

Sí, la presentación (ayer) reúne a los interesados inscritos, más de 200. Contamos con empresas que nos han apoyado, como Apartamentos 3000, gracias a las donaciones realizadas por sus clientes durante la campaña turística de verano. Zaragoza nos ha acogido muy bien, con muchas ganas.

¿Y cuándo estarán ya colaborando en el Hospital Universitario Miguel Servet?

Tras la reunión inicial y la formación, en una semana, si el Servet nos pide entrar, estaremos ya preparados para empezar a acompañar a los niños.

¿Qué mensaje lanza a quienes quieran colaborar?

Que se anime el que lo desee. Nunca sabemos cuántos niños hay que acompañar, y es importante tener ayuda, cuanta más, mejor.