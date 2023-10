Núñez Regodón, jefe de la UME en Aragón: “Las pautas de las riadas del Ebro suelen ser cada tres años, podría ser en 2024”

El teniente coronel de Infantería Joaquín Núñez Regodón (Cáceres 1978), jefe del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), lleva media vida en Aragón, entre su paso por la Academia General Militar, donde también fue profesor, y su destino en la Escuela Militar de Jaca. Y ahora ha regresado a tierras aragonesas desde la Academia de West Point, Estados Unidos, donde ha sido profesor durante tres años. Tomó posesión al frente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Zaragoza a mediados de septiembre y el pasado día 20 recibió a los compañeros destinados en el terremoto de Marruecos.

Este lunes se trasladó con los militares a unas maniobras en Talarn (Lérida) para prepararse para afrontar el riesgo de riadas en el Ebro en los próximos meses. De hecho, su antecesor al frente de la UME, el teniente coronel Manuel Montero, le ha advertido que "las pautas de la riada del Ebro suelen ser cada tres años", como pasó en 2015, 2018 y 2021, lo que le lleva a trasladar ese riesgo de que "pueda ocurrir en 2024".

¿Cómo ha sido recibido en la UME?

La recepción ha sido intensa porque había mucha actividad en marcha, como el despliegue en el terremoto de Marruecos, que empezó mi antecesor (teniente coronel Manuel Montero) y dos días después de que se lanzara la operación hicimos el relevo y me tocó hacer el seguimiento y la recepción. Luego nos visitó la ministra de Defensa (Margarita Roles), que es muy importante para el batallón. Además, intervinimos en Paterna, donde pude ver la capacidad de la respuesta inmediata.

¿De qué se trató esa actuación en Paterna (Valencia)?

Mandamos guías caninos con perros para la búsqueda de un ciclista desaparecido en una riada, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estábamos en el evento de apoyo en el Día de los Donantes de Médula Ósea en la plaza del Pilar y dejaron la feria inmediatamente. Fueron a por material y en una hora ya estaban en la carretera de Valencia para colaborar en la localización (el cadáver del ciclista de Manises fue hallado después de ser arrastrado por el agua cuando intentó cruzar un barranco).

El teniente coronel Joaquín Núñez Regodón es el nuevo jefe de la UME en la zona de Aragón, País Vasco, Cataluña, Navarra y La Rioja desde mediados de septiembre. Guillermo Mestre

En el terremoto de Marruecos valoró el rey Mohamed VI el apoyo del grupo de la UME de Aragón en una carta pública. Se habló mucho del uso de los perros enviados por su capacidad en hallazgos…

En la búsqueda de desaparecidos en un terremoto, el valor de los perros es inestimable, como en un alud de una montaña o en una riada de un barranco. En la UME se pueden organizar grandes búsquedas con equipos de personas en zonas muy amplias, pero los perros dan un valor inestimable y es una de las capacidades más requeridas cuando ocurren estas desgracias. En cada batallón tenemos ocho o nueve canes. Son perros belgas, con un entrenamiento muy riguroso, y los guías salen con ellos todos los días. Buscan vivos o cadáveres, a diferencia de los que llevan las Fuerzas de Seguridad del Estado para drogas y explosivos, con otro tipo de perros.

Aun así, en Marruecos hay que valorar lo que hizo el resto del equipo porque hace falta que vaya gente especializada en rescate y que sepan utilizar su tecnología. Así la proyección logística junto al Ejército del Aire (los aviones A400M) para trasladar 15 toneladas en pocas horas, sin causar impacto en la población marroquí, que bastante tenían con el terremoto.

Uno de los soldados desplegados en Marruecos para colaborar en las labores de rescate abraza a su familia a su vuelta a España, en la Base Aérea, a 20 de septiembre de 2023, en Zaragoza, Aragón (España). El equipo de rescate español del Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) -formado por 56 unidades y cuatro perros-, llega hoy a Zaragoza tras encontrarse desplegado en algunos pueblos del sur de Marruecos azotados por el terremoto. Ramón Comet / Europa Press

La UME es valorada en sus actuaciones en terremotos como Turquía (febrero) y Marruecos (septiembre), en los incendios, las riadas y la borrasca Filomena… ¿Son muy queridos por los ciudadanos?

La idea de la UME es muy distinta de otras unidades del Ejército de Tierra, aunque su formación en valores y disciplina es similar a las Fuerzas de Seguridad. Tiene mucha visibilidad en la sociedad española porque el impacto es directo, más cercano y muy alto, aunque no tiene más valor que otros compañeros que están en Iraq, Líbano o Afganistán.

La guerra de Israel en Gaza, ¿puede afectarles?

No me atrevería a decir que estuviera entre los cometidos propios de la UME. Si hay que llegar a la reconstrucción algún día, hay organismos internacionales que pueden ocuparse. No es el efecto de un volcán, un terremoto o un incendio, sino otra necesidad.

El Ebro baja con bastante cauce. ¿Habrá riada en este año hidrológico?

Al batallón, por directrices del Cuartel General en Madrid, ya nos avisan por meteorología de cambiar el módulo de campañas de incendios por inundaciones. Eso va de la mano de la instrucción y se centran en las riadas. Se habla del plan de emergencias con la Administración por si hay riesgo con Protección Civil, Gobierno de Aragón y los Bomberos. Preparamos desde enero capacidades de gestionar grandes cantidades de agua. Me gustaría hacerlo en el Ebro, con las autoridades de Protección Civil, para ver qué pueden reclamar a la UME en Zaragoza y lo que pueden solicitar en Madrid, que dirigen los cinco batallones de todo el país y sería una manera de formarlos en el mismo terreno. Las riadas son históricas y los de Protección Civil saben muy bien dónde se producen. Queremos que vengan los de la UME de Madrid al Ebro para que lo conozcan y puedan formarlos sobre el terreno de las posibles inundaciones con la preparación e instrucción nuestra, como el material, y con los de Protección Civil de Aragón.

¿Las maniobras que han empezado este lunes en Talarn (Lérida) también se centran en el peligro de los ríos?

Allí vamos a realizar prácticas de rescate sobre todo en inundaciones, con helicópteros que vienen de Valencia, y las víctimas estarán aisladas en un pantano. Habrá también movimientos de agua, pero mantendremos algunas maniobras de incendios, sobre el interface forestal en una zona urbana.

¿El cambio climático va a modificar sus planificaciones como pasó con los incendios este año?

Más allá del concepto científico del cambio climático, en el día a día no se puede hablar de cambios de estación concretos porque este año empezaron los incendios en marzo y en septiembre no se puede pasar al módulo de las inundaciones porque veníamos de un verano más seco de lo normal. Las fechas de cambio cada vez son menos claras. Los incendios son de nuevas generaciones y aprendemos instruyéndonos con los bomberos.

El batallón de la UME tiene 450 efectivos, ¿mantendrán esa capacidad operativa?

No creo que se vaya a cambiar los efectivos. Este batallón de Zaragoza tiene una zona de responsabilidad en Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja, y si hubiera problemas de que se concentran aquí los incendios vendría gente de las cinco sedes de la UME. Nosotros tenemos una sede prioritaria, por proximidad y conocimiento de las urgencias, pero podemos ir a otros lugares, como pasó en el volcán de Canarias.

Una familia de Boquiñeni en su vivienda anegada con medio metro de agua en la riada de 2015. Oliver Duch

¿Qué dibujo le ha hecho de la zona su antecesor, el teniente coronel Manuel Montero?

En sus tres años, este batallón ha intervenido en muchísimas emergencias, tiene gente muy profesional y sabe lo que tiene que hacer en cada momento utilizando los medios adecuados en los incendios o en las riadas. O adaptarse a nuevas como fue el volcán. En los últimos meses ha habido menos, pero si la gente se oxida suele compensarse con formación. Me ha trasladado tranquilidad porque la gente reacciona ante la necesidad.

¿Pero ha hecho algún cálculo sobre lo que puede llegar de emergencias?

Lo cierto es que el teniente coronel me ha recordado las pautas que suelen seguir las riadas del Ebro, que suelen ser cada tres años. Por eso me dice que en el 2024 hay que estar preparados para una hipotética riada, aunque no existe la seguridad de que sea así. Han coincidido las últimas lluvias puntuales de las borrascas y ha afectado a varias comunidades. Es normal que en área de responsabilidad del cuatro batallón de la UME nos afecte una riada del Ebro en el 2024, 2025 o 2026 (han sucedido en los años 2015, 2018 y 2021). Mi preocupación ahora son las inundaciones si cerramos ya los incendios, y engrasar los mecanismos de los puestos de responsabilidad.

¿Qué le parece la llegada de la princesa Leonor a la AGM este año?

Es un orgullo, sin duda. Hay unos cuantos cadetes de cuarto y quinto que han estado de intercambio en West Point, tengo muy buena vinculación con ellos y el que haya llegado la princesa a la Academia General Militar es un hito para nosotros y para el Ejército de Tierra.

El nuevo jefe de la UME, teniente coronel Joaquín Núñez Regodón, acompañó a los militares de la unidad que van de maniobras en Talarn (Lérida) ante posibles riadas e inundaciones. Guillermo Mestre

Un militar extremeño ligado a Aragón por su vida militar

El teniente coronel nació en Cáceres en 1978, pero ha vivido buena parte de su vida militar en Aragón por lo que se siente también "aragonés" porque ha vivido más tiempo aquí que en Extremadura. Vino con 18 años para entrar en la Academia General Militar (1998-2004). Luego estuvo destinado nueve años en Jaca, en la Escuela Militar de Montaña. Es experto en montaña y misiones internacionales, como Afganistán (2005-06), Uganda (Somalia) y también fue jefe de la campaña Antártica en 2019-2020. Entonces, su mujer y sus tres hijos (dos chicas y un chico) residían en la capital aragonesa, en el barrio de Santa Isabel, donde ya nació la mayor, que va a cumplir 14 años hasta la pequeña, de 6. “Mi zona de correr era siempre en la margen del Ebro”, recuerda. Luego se mudó a la capital aragonesa, donde estuvo tres años de profesor en la AGM. Su trabajo lo llevó a Madrid y los últimos tres años ha estado destinado como profesor en la Academia de West Point (EE. UU.) de táctica. Era oficial de enlace para preparar el envío de cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza. Allí se llevó a su familia y ahora han regresado.