Nueva convocatoria de ayudas por 2,7 millones para vivienda joven en el medio rural en Aragón

La nueva convocatoria de ayudas para facilitar la adquisición de vivienda en el medio rural a los jóvenes estará dotada con más del doble de fondos, 2,7 millones de euros, y el Gobierno de Aragón otorgará hasta 10.800 euros a los solicitantes. De este modo, se podrán respaldar las peticiones de al menos 249 menores de 35 años que compren su primer inmueble en municipios o núcleos de población de hasta 5.000 habitantes.

La pretensión es luchar contra la despoblación, de modo que se pueda asentar población y atraer nuevos residentes al intervenir en uno de los aspectos críticos, la dificultad en el acceso a la vivienda. En la convocatoria de 2021 se pudo respaldar a 152 jóvenes de 97 pueblos con una partida de 1,2 millones que se agotó, por lo que ahora se podría duplicar el número de beneficiarios.

Los consejeros de Fomento y Vivienda, Octavio López (PP), y de Desarrollo Territorial (Vox), Alejandro Nolasco, han presentado este martes el programa de ayudas, que se publica mañana en en boletín a Figueruelas, localidad zaragozana con menos de 5.000 vecinos censados y cuya corporación ha mostrado interés por la construcción de vivienda protegida en suelos públicos. “La vivienda es una de las prioridades de este Gobierno y queremos que los jóvenes se puedan quedar a vivir en sus pueblos, sin que la vivienda sea un muro infranqueable”, ha apuntado López.

Como las ayudas de alquiler recién convocadas, las de adquisición se otorgarán por orden de presentación entre aquellos jóvenes que cumplan los requisitos. La financiación pública será de hasta 10.800 euros por vivienda con el límite del 20% del precio de adquisición, sin incluir gastos y tributos, y con viviendas de precio igual o inferior a 120.000 euros, también sin gastos y tributos.

Los solicitantes no podrán tener otra vivienda en propiedad o ser copropietarios y sus ingresos anuales y los de su unidad de convivencia no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, los 25.000 euros. En caso de tratarse de personas con discapacidad, estos ingresos no podrán superar los 33.600 euros o de 42.000 en el caso de discapacidades severas.