Salud mental, un derecho universal

"Me levantaba todas las mañanas sin ganas de nada. Pensar en ir a trabajar me suponía una auténtica angustia, a pesar de que cuando llegaba no me disgustaba lo que hacía y me llevaba bien con mis compañeros. Mi pareja me decía que era solo cansancio. Durante mucho tiempo intenté ignorar los avisos que mi cuerpo y mi mente me mandaban, pero ya no podía más. Un día, volviendo a casa, después de dejar al niño en extraescolares, noté como mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del cuerpo. No podía respirar, me bloqueé y empecé a llorar. Así estuve más de una semana, hasta que pedí ayuda profesional".

Marta, la responsable de este testimonio, tiene 36 años, pareja estable desde hace más de una década, un niño pequeño y un trabajo fijo. También sufre episodios de estrés que hace unos meses derivaron en una depresión de la que se está tratando.

El caso de Marta no es una situación aislada. De hecho, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme-Aragón) advierte del continuado ascenso en las cifras de personas afectadas por algún problema de salud mental. Según sus últimos datos, la demanda de atención psicológica en la entidad ha crecido un 30% en 2022 respecto a 2021 y en lo que va de año 2023 se ha atendido a más personas que en todo el año pasado.

Por esta razón y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre, la entidad reivindica una atención integral a la hora de abordar los trastornos mentales, porque la recuperación no finaliza después de salir de la consulta psicológica o psiquiátrica. "En un estado de bienestar corresponde a las administraciones públicas garantizar la prestación de aquellos servicios que contribuyan a la recuperación de quienes padecen trastornos mentales de carácter grave. Sin embargo, nos encontramos que, ante el aumento de la presión asistencial, el sistema no puede afrontar toda la demanda existente. Es ahí dónde organizaciones como la nuestra cobran una especial relevancia, no solo por la atención que presta a las personas afectadas por un problema de salud mental sino por el apoyo que ofrecemos a las familias", indica la gerente de Asapme, Ana López.

Miedo e incertidumbre

Un modelo de atención que ha demostrado su eficacia, pero al que muchas personas solo acuden si son derivadas a través del sistema público de salud. Sin embargo, Asapme Aragón abre su servicio de rehabilitación psicosocial a toda la población.

"Hemos desarrollado un modelo que se basa en un enfoque holístico de la salud mental que considera no solo los aspectos médicos, sino también todos los relacionados con el ámbito psicosocial y funcional de la vida"

"Estamos a punto de celebrar nuestro cuarenta aniversario y contamos con una gran experiencia en el ámbito de la rehabilitación integral para quienes afrontan un trastorno mental grave. En este tiempo hemos desarrollado un modelo que se basa en un enfoque holístico de la salud mental, que considera no solo los aspectos médicos, sino también todos los relacionados con el ámbito psicosocial y funcional de la vida. Esto significa abordar todas las necesidades en su conjunto, incluyendo la salud física, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y la reinserción socio laboral", explica López.

La gerente recuerda que, entre otros muchos servicios, Asapme Aragón dispone de un Centro de Día y un Centro de Inserción Laboral. "En estos recursos se ofrece un completo programa terapéutico que va desde la atención psiquiátrica, psicológica y social, al entrenamiento en habilidades sociales y laborales, fomentando su autonomía personal, con el fin de que recupere su estado de salud y consiga reinsertarse en la sociedad", apunta

Además, disponen de un club social cuyo objetivo es garantizar que quienes utilicen el recurso "disfruten del ocio de acuerdo a sus situaciones cambiantes, a través de actividades lúdicas, deportivas y culturales. Al realizarse tanto dentro como fuera de la asociación, se fomenta el uso de dispositivos comunitarios y comunes al resto de la población", concluye, mientras recuerda que ya son más de 1.500 personas quienes se benefician directamente de los servicios de la asociación, "pero todavía nos quedan muchos retos por alcanzar".