Motivos por los que se puede perder una beca universitaria

Entre los millones de jóvenes que cada año inician un nuevo curso universitario, muchos son los que solicitan becas al estudio. Es lógico pensar que aquellos que la obtienen en su primer año deberían mantenerla durante el resto de su etapa en esta institución. Sin embargo, los datos del Ministerio de Universidades del curso 2021-2022 muestran que el 40% de los universitarios aragoneses de nuevo ingreso pierde su ayuda económica al año siguiente. Se trata de un porcentaje 8,2 puntos superior al del curso precedente y que se encuentra por encima de la media nacional: 33,2%. Aragón es la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Asturias, en la que más estudiantes pierden sus becas universitarias.

Existen varios motivos que pueden llevar a que alguien no pueda renovar su beca MEC (nombre por el que se conoce a la beca estatal del Gobierno de España). Puede ser que la situación económica familiar haya cambiado y ahora la familia sí supere el umbral máximo para ser beneficiada. Hay tres umbrales de renta máxima, que varían en función del número de personas que compongan la unidad familiar. Según qué umbral corresponda a la familia, esta recibirá una cantidad mayor o menor de dinero para cubrir la matrícula. En una familia de 4 personas, el umbral más alto de renta es de 38.831 euros.

Además, la suma de los rendimientos netos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales no puede ser superior a 1.700€ y los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades no puede pasar los 155.500€. Asimismo, los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias distintos de la vivienda habitual no pueden superar los valores establecidos por la convocatoria.

También puede deberse a que el estudiante no cumpla con los requisitos académicos. Para mantener la beca, debe matricularse en el mismo número de créditos que el año anterior, 60, aunque también se pueden becar matrículas de 30 créditos según la universidad. Además, se debe superar un porcentaje mínimo de los créditos si se quiere conervar la beca al año siguiente, porcentajes que varían en cada facultad.

Los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura deben superar un 65% de los créditos, así como los de ciencias. Por su parte, aquellos que cursan grados de Ciencias de la Salud deben obtener aprobados en al menos el 80% de los créditos. Quienes más asignaturas necesitan superar son los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como los de Artes y Humanidades, que requieren el 90% de los créditos.

Además, hay una serie de circunstancias añadidas que pueden llevar a que un estudiante se vea obligado a devolver el importe de una beca que ya le haya sido concedida.

La beca MEC dejará de tener efecto si el universitario anula su matrícula o se da de baja del centro de estudios durante el curso. También si el beneficiado no presenta su proyecto de fin de carrera, sin que este constituya una asignatura del Plan de Estudios, en un plazo de dos años desde la resolución de la beca. Además, aunque no habría que devolver el dinero, también se considera como una obligación que el estudiante supere el 50% de los créditos en la convocatoria ordinaria o extraordinaria; para las ramas de ciencias y enseñanzas técnicas este porcentaje bajará al 40%.