Crece la demanda por la Universidad de la Experiencia: "Aprender, salir, relacionarse... Es salud"

Lo que comenzó siendo una actividad pequeña en 2001 se ha convertido con el paso de los años en un "auténtico transatlántico" en palabras de Pedro Ciria, jefe de estudios de la Universidad de la Experiencia del campus público aragonés. Si el curso pasado se alcanzó la cifra de 2.500 alumnos, el que está a punto de arrancar llegará a los 2.700 tras el aumento de 200 plazas de nuevo acceso en la sede de Zaragoza.

"La demanda ha sido muy alta. La matrícula de Zaragoza está cerrada y completa y la del resto de sedes (19 físicas más una 'online') ha empezado en septiembre. Estamos superando los números prepandemia. Nos gustaría poder acoger a todo el mundo pero es imposible; no damos más de sí tanto por espacio como por capacidad de personal", informa Ciria, que destaca que no hacen ningún tipo de publicidad para que tenga tan buena acogida esta oferta académica de la Universidad de Zaragoza, dirigida a mayores de 55 años o jubilados (como único requisito). "Es el boca a boca. Esta universidad funciona muy bien gracias a la calidad del profesorado y el entusiasmo de los alumnos; y el pequeño secreto es que no hay exámenes, eso siempre ayuda", añade.

El jefe de estudios de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza (UEZ) se refiere al programa básico (presencial), que cursan el 98% del alumnado. Este incluye seis asignaturas impartidas de octubre a mayo (tienen clase dos o tres días a las semana de dos horas de duración, de 17.00 a 19.00) y varias conferencias. "Lo único que se pide es una asistencia responsable, nada más. Se realizan ciclos de tres años y el máximo que pueden permanecer son 10 años. Lo normal es que todos quieran estar ese tiempo", detalla. Mientras, el otro 2% se decanta por el curso de actualización, que permite estudiar un máximo de dos asignaturas cada año de la oferta de grados de Unizar. "Son ellos los que eligen las asignaturas y lo único que pedimos es que hay que aprobarlas. Es un programa muy exigente y por eso es minoritario. Además solo se puede cursar en los campus de Huesca, Zaragoza y Teruel, donde hay aulas universitarias", señala.

Más datos. Entre asignaturas y conferencias se organizan "400 actividades" al año y participan en torno a 300 profesores. "Lo hacen por vocación. Tenemos profesores en activo y eméritos (tienen una asignatura propia), que quieren seguir dando clase y eso es valiosísimo. Tienen que ser docentes dinámicos, que dominen el escenario y, sobre todo, que sepan transmitir", remarca. Y es que su público son personas que quieren aprender, pero al mismo tiempo pasárselo bien. El 65% del alumnado son mujeres y hay de todos los perfiles: amas de casa, maestros, comerciantes, empleados de banca, militares, médicos, enfermeros, camioneros... "Profesores de Secundaria tenemos muchos (se jubilan a los 60 años) y también mucha gente del sector sanitario. En general, son alumnos que han desempeñado unas profesiones muy cualificadas y lo que buscan es divertirse aprendiendo en otras áreas del conocimiento que no han sido las suyas", informa.

"Los tres pilares fundamentales de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza son el conocimiento, la vertebración del territorio y el factor social"

Asimismo, Pedro Ciria alude a los tres pilares fundamentales de la Universidad de la Experiencia: el conocimiento, la vertebración del territorio (su "seña de identidad", ya que están presentes en la mayoría de las cabeceras comarcales) y el factor social. "Hay muchas personas en soledad no deseada y este es un componente fantástico para sociabilizar. En cada una de las localidades en las que estamos presentes es un servicio muy valorado. Creo que es muy útil para el conocimiento, pero sobre todo para la sociedad. Son personas, a partir de los 55 años, que están en plena forma y tienen inquietudes. El aprender, estudiar, salir, relacionarse, ir de excursión, moverse... Esto es salud", subraya.

Pepa Borderas y Paco Gago, alumnos de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, este miércoles junto al Paraninfo. Oliver Duch

Pepa Borderas, de 72 años, y Paco Gago, de 62, son dos alumnos entusiastas de la UEZ. Ella ya ha completado los ocho cursos del programa básico y va a empezar dos asignaturas del grado en Historia del Arte (dentro del curso de actualización) y para él, será su segundo año. Los dos valoran esta iniciativa del campus aragonés y animan a otras personas a seguir sus pasos. "El ámbito cultural o instructivo es muy alto, pero también la gratificación personal", resalta Gago, que toda su vida de docente la ejerció en el colegio público Joaquín Costa de Zaragoza (del que fue director durante 23 años).

El año pasado por estas fechas, reconoce que tenía "mariposas" en el estómago ante la incertidumbre de lo nuevo. En cambio, una vez superado el primer curso, este lo afronta con ilusión. "Descubrí la Universidad de la Experiencia a través de unos amigos, que ahora están en quinto. El planteamiento de la didáctica es exigente en función de lo que tú desees. Te puedes implicar en todo lo que quieras para ser casi un experto en el tema que te ocupa. No tenemos ninguna finalidad práctica, simplemente el placer de aprender por aprender, y se participa mucho", destaca Paco Gago. A él, ir a la UEZ (las clases ordinarias se desarrollan en la Facultad de Medicina y la apertura solemne tiene lugar en octubre en el Paraninfo) le aporta la ilusión de seguir creciendo "como persona". "También es importante la comunicación. Me gusta transmitir las cosas que voy aprendiendo a la gente que me rodea. Por ejemplo, los Fueros de Aragón me parecieron muy interesantes por lo desconocido, al igual que la temática de la creación del universo, si es ciencia o religión (impartida por José Antonio Rojo)", apunta, al tiempo que valora el buen hacer de los profesores.

"Te puedes implicar en todo lo que quieras para ser casi un experto en el tema que te ocupa. No tenemos ninguna finalidad práctica, simplemente el placer de aprender por aprender"

"Los profesores son muy buenos. Me han hecho conocer temas que nunca pensé que me habrían interesado"

Mientras, Pepa Borderas, toda una veterana en dicha universidad, recuerda que cuando acaba una asignatura los alumnos evalúan a los docentes. "Solo tengo profundo agradecimiento hacia ellos, son muy buenos. Me han hecho conocer temas que nunca pensé que me habrían interesado", reconoce. Esta jubilada, que trabajó desde muy joven de administrativa en una empresa privada, valora las relaciones con compañeros de clase con las mismas inquietudes o poder mantener viva la curiosidad por todo lo que esté a su alcance. "Las conversaciones de pasillo son muy enriquecedoras; hablas de todo", afirma. Ella no tiene metas ni límites y mientras el cuerpo le responda seguirá haciendo cosas. "Mi madre, que falleció con 100 años, me preguntaba hasta cuándo iba a estudiar y yo le respondía que hasta que me muera. Es muy importante no quedarse en casa; hay mucha oferta y hay que salir a buscarla. Yo recomendaría al 100% la Universidad de la Experiencia por todo", concluye.

Por su parte, la Universidad San Jorge inauguró en el curso 2019-2020 USJ Sénior con la finalidad de dar respuesta a las demandas formativas de personas mayores de 50 años. Tal y como explican desde esta institución, inicialmente se lanzó el Diploma sénior en Cultura y Civilización Contemporánea (un título de tres cursos académicos compuesto por materias de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud; y que también incluye un programa de formación en habilidad digital y un aula empresa) y, en octubre de 2022, se puso en marcha el título propio de Experto en Pensamiento y Creatividad (de dos años y que da continuidad al Diploma sénior).

Los dos se imparten de octubre a mayo en modalidad presencial (en el edificio del Grupo San Valero en la plaza de Santa Cruz de Zaragoza). El primero consta de 330 horas y el precio de la matrícula (por curso) es de 350 euros; y en el segundo son 220 horas y un coste de 450 (también por curso). Al igual que en Unizar, la demanda por esta oferta académica también es alta en la San Jorge. Así en el curso pasado todas las plazas se cubrieron, en total 221 alumnos se matricularon en los dos programas formativos (171 estudiaron uno de los tres cursos del Diploma sénior y otros 50 empezaron la primera edición del Diploma en Pensamiento y Creatividad). Y para este curso 2023-24 el número de alumnos se amplía a 270 (la lección inaugural correrá a cargo de Pedro Baños, experto en geopolítica, el 16 de octubre).

Eduardo Ruiz, en una imagen de archivo en Zaragoza. José Miguel Marco

Uno de esos alumnos es Eduardo Ruiz, que con 79 años se ha sacado el Diploma sénior y va a continuar dos años más con el de experto en Pensamiento. "Si tienes interés por la vida hay que hacer cosas; no puede estar uno parado. Hay que vivir y las obligaciones te hacen sobrevivir", subraya este aragonés, que trabajó en la banca y fue socio de una asesoría deportiva además de estar comprometido con distintas asociaciones.

"Si tienes interés por la vida hay que hacer cosas; no puede estar uno parado. Hay que vivir"

Para él, estudiar en la USJ Sénior le ha aportado conocer asignaturas variadas y, muy importante, poder relacionarse con compañeros de edades diversas. Tal y como recogió en su discurso de fin de curso (el pasado 1 de junio), llegó hace tres años con la intención de aprender, socializar y abandonar las tardes de sofá y televisión. "El que no aprende es porque no quiere. Todo lo hecho nos deja un poso tremendamente positivo. El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza y nosotros en eso estamos; queremos seguir formándonos. No añoréis lo que ya hoy finalizamos, soñad por lo que aún tenemos que hacer y lo que nos queda por aprender", resaltó.