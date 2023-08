Dos estudiantes de Medicina: "El erasmus rural te da otra perspectiva porque en la carrera no rotas por pueblos"

Este mes de agosto, Aizea Salinas y Alba Coloma, ambas estudiantes de Medicina de la Universidad de Zaragoza, están descubriendo lo "bonita" y "cercana" que es la medicina de familia, una especialidad que consideran "infravalorada" y "desconocida" para buena parte de los futuros profesionales. A ellas, el programa Desafío Rural en el ámbito de la salud, impulsado por el campus público y la DPH, les ha permitido valorar esta salida profesional.

"Cuando empecé, lo hice por la oportunidad de aprender y porque eran unas prácticas remuneradas (perciben, al no tener vinculación con la zona, 600 euros al mes por manutención más 1.250 euros adicionales)", reconoce Aizea Salinas, quien empezará en solo unos días 5º de Medicina. Sin embargo, su visión ahora es muy diferente: "La medicina de familia es muy desconocida y ahora sí que es una opción de futuro". Destaca el contacto con el paciente, "mucho más cercano" y que permite conocer su evolución, "tanto la relacionada con la enfermedad como la de su entorno social".

Para esta joven zaragozana la experiencia ha sido "muy buena". "Al ser en verano, la enseñanza ha sido mucho más cercana y he podido conocer cómo es la medicina rural, que no tiene nada que ver con la ciudad", especifica. Señala que en estas jornadas en el centro de salud de Tamarite de Litera, una localidad de menos de 4.000 vecinos, se ha sentido "como una más del equipo".

Además, ha descubierto el trabajo en los ambulatorios y consultorios rurales: "Tienes que buscar los recursos para hacer las mismas cosas, tienes más funciones y eres la referencia en todo para los pacientes, desde las cosas urgentes como para atenciones cotidianas o incluso sobre el estilo de vida".

"Ninguna práctica se me había pasado tan rápido"

Para su ahora compañera, Alba Coloma, que empieza en septiembre el 6º curso de Medicina, este mes también ha sido único. "Me ha gustado muchísimo. Estoy muy contenta. Ninguna práctica se me había pasado tan rápido y eso que hemos estado fuera de nuestra casa", puntualiza esta joven que el año pasado estuvo de Erasmus en Alemania, donde también hizo prácticas. Sin embargo, lo vivido en estas jornadas ha sido diferente.

"Aunque soy de Zaragoza, parte de mi familia es de un pueblo muy pequeño de la comarca de Calatayud, donde siempre pasaba el verano", recuerda. Ahí, veía cómo se desenvolvía el médico y era "muy diferente" a lo que ha vivido en las practicas de la carrera. "Ya no solo por los medios, también por la actividad de la gente, ya que muchos trabajan en el campo y ves otras patologías. Además, el contacto con el paciente es muy distinto", recalca.

Desde su punto de vista, es "muy importante" que se lancen y amplíen iniciativas como estas, puesto que durante el grado en Medicina no rotan "absolutamente nada por el medio rural". "Es directamente como si no existiera", subraya. Por ello, considera que con estas becas los alumnos pueden descubrir que esto les gusta.

Al rotar también con la pediatra y la matrona, Alba ha conocido "literalmente familias enteras". "Me parece muy bonito. Es la parte que yo quiero explotar de la medicina porque me llena en lo personal y profesional", puntualiza. En estos momentos, a falta de un año de terminar su formación, valora muy seriamente escoger la especialidad de Medicina de Familia. Si no lo hiciera, puntualiza, se quedaría con Psiquiatría. Ambas se enteraron de esta oportunidad por el WhatsApp de clase. Y, tras probarlo, no dudarían en repetir.