Los hospitales aragoneses han tratado a casi 4.000 pacientes por hepatitis C desde 2013

El Día Mundial contra la Hepatitis, que se celebra este viernes con el lema ‘Una vida, un hígado’ tiene como objetivo dar prioridad a la salud hepática, intensificando el diagnóstico y tratamiento. Las hepatitis virales, cuyas principales cepas son de tipo A, B, C, D y E, pueden causar inflamación en el hígado, convirtiéndose en un grave problema de salud.

El Boletín Epidemiológico de Aragón aportó este jueves información sobre esta enfermedad en la Comunidad. En concreto, en 2022 la incidencia de hepatitis A fue 0,7 casos por 100.000 habitantes (con 9 casos), similar al año anterior. La tasa de notificación de hepatitis B fue 12,7 (168 casos), pero tan solo tres fueron agudos. Y, en relación a la hepatitis C, la tasa de notificación fue 9,1 por 100.000 habitantes (121). No se registró ningún caso agudo. También se notificaron 4 casos de hepatitis E. Según los datos recogidos por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, los hospitales aragoneses han tratado a casi 4.000 pacientes (3.916) por hepatitis C desde 2013 y hasta el pasado mes de octubre.

En 2019 se observó un importante incremento en la notificación enmarcado dentro del Plan para el Control y la Eliminación de la Hepatitis C en Aragón, que incluye el cribado en poblaciones con mayor riesgo de infección por el VHC. El Departamento de Sanidad lleva tiempo trabajando en el control de la hepatitis C, a través de un plan estratégico que se presentó en hace cuatro años y cuyo objetivo general era disminuir la morbimortalidad causada por el virus VHC en la población aragonesa, abordando eficientemente la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Entre otras cuestiones, se implantó el cribado de hepatitis C en todos los sectores sanitarios en julio de 2019. Además, era esencial localizar a los pacientes con diagnóstico de hepatitis C, es decir, que al menos habían estado en contacto con el virus o habían cronificado la infección, y que se habían perdido en el seguimiento. El objetivo era completar el estudio y tratarlos. Por lo tanto, se buscó activamente a los pacientes con marcadores de infección por VHC y se introdujeron en el sistema sanitario. Se constató que el 30% de los pacientes diagnosticados no habían sido tratados. A partir de 2016 se observa una disminución progresiva de los casos notificados y desde 2020 hay una estabilización de la incidencia, coincidiendo con la pandemia de covid.

"Antes de la aparición de los fármacos para su tratamiento, en Aragón se registraban unos 52 o 54 trasplantes hepáticos al año. Ahora son 26 o 28", explicó Javier Arredondo, presidente de la Asociación de Enfermos Trasplantados Hepáticos de Aragón.