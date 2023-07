El ejeano que ha corrido todos los encierros de la semana

La Sociedad Deportiva Ejea está muy presente en las fiestas de Pamplona. Si han madrugado para ver los encierros, probablemente se hayan percatado. Hay un mozo (Eloy Montañés) que luce la camiseta amarillo chillón del club, con el número 8 a la espalda, y recorre el tramo inicial de la mítica calle Estafeta.

Montañés apenas tiene 20 años y estos son sus segundos Sanfermines participando en el encierro. En esos dos minutos y medio de vértigo que él corre en honor a su padre, José Manuel, que también es un apasionado del toro.

«Era fijo, pero ya se retiró. Ahora me acompaña junto a mi madre, Arantza. Hemos alquilado una casa para toda la semana y estoy corriendo todos los días», señala Montañés, que ha ido apareciendo con cierta asiduidad durante las retransmisiones de TVE.

«Me han pillado en los instantes previos, en ese momento de concentración. Uno siente respeto, pero no miedo. Con miedo no se puede correr», añade este cincovillés, que lleva la zamarra del Ejea en homenaje a Jesús Pastoriza, una persona muy vinculada al club y sus categorías inferiores.

«Me la regaló hace tiempo y, desde ese momento, tuve claro que iba a ser con la que corriera los encierros de 2023. Jugué en el Ejea desde prebenjamín hasta el segundo año de juvenil, cuando marché a vivir a Castellón para estudiar», recuerda Eloy, al que todavía le falta una mañana en Pamplona. Y no cualquier mañana, pues la ganadería de hoy es, nada más y nada menos, que la legendaria Miura.

«El miércoles, con los toros de Jandilla, fue el día que mejor corrí. Pude ‘coger’ toro durante cinco o seis segundos y disfruté muchísimo. Ahora, a por los Miuras», finaliza Eloy Montañés, que ayer corrió sin incidencias ante ejemplares de Victoriano del Río.