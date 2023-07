Piden una solución a la falta de personal no docente y al deterioro del IES El Picarral

El equipo directivo del IES El Picarral de Zaragoza exige al Departamento de Educación una solución a las deficiencias que arrastra el centro desde hace años respecto a la falta de personal no docente y al deterioro de las instalaciones, que acogen a unos 600 alumnos. No descartan volver a convocar una concentración el primer día del curso, como ya hicieron el año pasado, si no se atiende sus reclamaciones.

Este instituto, puntero en proyectos de innovación, se abrió en septiembre de 2016, en respuesta a la necesidad de dotar de espacio educativo a esta zona de la ciudad. Ocupa el edificio del antiguo colegio de San Felipe, que era propiedad de la Cámara de Comercio de Zaragoza y no tenía ningún uso. El primer año asistieron un centenar de estudiantes de 1º de la ESO. Progresivamente, y conforme se fue incorporando el resto de niveles de secundaria y bachillerato, rondan los 600.

David Solana, jefe de estudios del IES El Picarral, recuerda que "la adecuación de las infraestructuras no ha sido suficiente y parte de ellas siguen igual". Los daños son visibles en ventanas, puertas, paredes... Están pendientes de que Educación renueve este verano las ventanas de tres clases y de la biblioteca. Los desperfectos se suceden a lo largo del inmueble: "Tenemos una malla exterior con alambre de espino, hay puertas que no se cierran bien, la calefacción en una de las zonas no funciona correctamente". Y en los días de calor se alcanzan temperaturas muy elevadas en su interior. "Las instalaciones se han quedado ya obsoletas", reconoce.

En cuanto al personal, el próximo curso se incorporará un trabajador social, unas de las demandas que tenía este centro. Sin embargo, solo cuentan con una persona en Administración y dos conserjes, unas cifras "insuficientes" para la actividad que registra el centro. "La situación ha ido agravando la infradotación a medida que aumentaba el número de alumnos", ha puesto de manifiesto.

Falta también espacio. El salón de actos o la biblioteca, por ejemplo, se utilizan cuando es necesario para impartir otras materias. Aunque este no es el problema más acuciante, reconoce Solana, quien destaca la necesidad de reformar las deficiencias de cara a iniciar el octavo curso. "Todos los años se viene reclamando que se mejore el centro", ha indicado.

Desde el Departamento de Educación explicaron que en los últimos años se han llevado a cabo distintas obras de adecuación y mejora en el IES El Picarral, un centro que se puso en marcha para dar respuesta a la alta demanda de matrícula para ESO que existía en la zona. De cara al próximo curso, Educación ha atendido la demanda de cupo planteada por el instituto y, además, ha trasladado a Función Pública las necesidades de personal no docente que ha comunicado el equipo directivo. En la actualidad queda pendiente la adecuación del salón de actos.