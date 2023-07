Sánchez Quero promete ampliar la plantilla de bomberos y más parques en su toma de posesión como presidente de la DPZ

La ampliación de la plantilla del servicio provincial de extinción de incendios y la puesta en servicio de más parques de bomberos y de un centro propio de transformación y reciclaje de la basura que se recoge y compacta de todos los municipios y que actualmente se trata en el Ctruz (Complejo para el tratamiento de residuos urbanos) de Zaragoza. Estos son tres de los compromisos más concretos que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha adquirido en su discurso de toma de posesión este martes, tras ser reelegido por tercer mandato consecutivo al frente de la institución con los votos del PSOE, En Común-Izquierda Unida (IU) y Chunta Aragonesista (CHA).

La sesión, en la que Sánchez Quero ha estado arropado por la plana mayor de la familia socialista con el presidente del Gobierno aragonés en funciones, Javier Lambán, a la cabeza ha discurrido según el guion previsto. Con 14 votos a favor, los que suman el PSOE (que cuenta 12 representantes), En Común-IU (1) y CHA (1), contra 11 en blanco y dos nulos de PP (11) y Vox (2), el también alcalde de Tobed ha recibido la banda, la medalla y el bastón símbolos de su cargo, para después entregar una banda y medalla a cada uno de los diputados. De los 27 con que cuenta la corporación provincial, 14 se estrenaban en estos sillones.

La Diputación de Zaragoza es la principal institución en la comunidad autónoma que ha quedado en manos del PSOE, tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. Al acto han acudido también la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Fernández; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández. También han asistido, entre otros, las consejeras en funciones de Sanidad y Ciudadanía, Sira Repollés y Mariví Broto, respectivamente; los diputados socialistas en las Cortes Mayte Pérez y Carlos Pérez Anadón; la vicepresidenta primera del Parlamento aragonés, Mar Vaquero, y los líderes autonómicos de Vox e IU, Alejandro Nolasco y Álvaro Sanz, respectivamente.

Natalia Chueca, Marta Fernández, Javier Lambán, Fernando Beltrán y Javier Hernández en la primera línea de asistentes a la constitución de la DPZ Oliver Duch

"La violencia machista es real y existe"

En su intervención, Sánchez Quero se ha comprometido a "trabajar juntos por una provincia mejor" y se ha marcado un objetivo claro "centrado en la potenciación de lo municipal y en la superación de las desigualdades".

Como primera línea de actuación se ha referido a la "defensa del municipalismo, el reto demográfico y la lucha contra la desigualdad territorial" y ha apelado a la "cercanía" y "complicidad" de los diputados y alcaldes para hacer posible una provincia de Zaragoza "más próspera, más solidaria y más justa".

Potenciar el servicio provincial de incendios con la ampliación de la plantilla y la puesta en marcha de nuevos parques de bomberos, recientemente encargó el proyecto para la redacción de las nuevas instalaciones de Cariñena, ha sido uno de las promesas que ha lanzado en este apartado. Hay que recordar que durante este mandato la situación de estos profesionales ha sido motivo de polémica en repetidas ocasiones tanto por las oposiciones como por el número de efectivos.

Además, Sánchez Quero ha reivindicado el "liderazgo" del organismo provincial a la hora de participar en el desarrollo económico del territorio, para lo que, ha anunciado, se reactivará el Consejo para el Desarrollo Económico y Social provincial.

"Quiero reivindicar hoy el papel de la política con mayúsculas como el mecanismo para conseguir un rearme de valores y para evitar cualquier riesgo de adormecimiento"

Ha dedicado una especial atención a la lucha contra la soledad, a la que ha definido como la "futura pandemia", y ha recordado que hay países "avanzados" como Gran Bretaña o Japón que ya han creado ministerios específicos para esta materia. Acerca de la violencia machista ha recalcado que "es real, que existe" y que nos debería "avergonzar como país, en pleno 2023".

La lucha contra la brecha digital y contra el cambio climático han sido otras dos líneas de trabajo que ha subrayado. Asimismo, ha incidido en la puesta en valor de la cultura y el patrimonio histórico, las ayudas a la producción audiovisual y al deporte base y de élite, además de incentivar la labor de la Institución Fernando el Católico y seguir avanzando en la recuperación de la memoria histórica.

Sánchez Quero ha reivindicado el papel de la política "con mayúscula" como el mecanismo para conseguir "un rearme de valores y para evitar cualquier riesgo de adormecimiento". Además, ha ofrecido su "cooperación sincera" al resto de administraciones "siempre que se respeten los derechos y avances sociales conseguidos durante años de lucha".

Críticas cruzadas con Comisiones Obreras

Tras un discurso de toma de posesión bastante al uso, el presidente de la DPZ ha lanzado una crítica final contra el comportamiento de algunos agentes de la entidad, a los que no se ha referido expresamente, que interpusieron denuncias en inspección de trabajo durante la pandemia mientras desde los servicios provinciales de seguridad en el trabajo se "estaban poniendo todas las medidas necesarias para controlar el virus y evitar contagios".

Sánchez Quero concluido su alocución con unas palabras de Baltasar Gracián: "Hase de hablar como en testamento que, a menos palabras, menos pleitos". Las críticas no se han hecho esperar, y nada más terminar la sesión, Comisiones Obreras han emitido un comunicado en el que lamentaba no haber podido trasladarle la felicitación al presidente en nombre de toda la plantilla, al no haber sido invitados como en anteriores ocasiones.