Día Mundial del Donante de Sangre: "He cogido el testigo de mi madre, que ya no puede hacerlo tras superar un cáncer"

El Banco de Sangre de Aragón con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Zaragoza, está animando en este Día Mundial del Donante de Sangre, a poner el brazo durante unos minutos para aumentar un 10% sus reservas durante estos meses de cara a satisfacer las futuras demandas que puedan surgir durante este periodo estival en el que se prevé un aumento de los desplazamientos.

En lo que va de 2023 se han alcanzado ya las 20.000 donaciones, y la gerente del Banco, Carmen Garcés, se ha mostrado convencida de que a este ritmo se conseguirá igualar las 43.000 con que se cerró 2022, aunque ha hecho un llamamiento a sumarse a este gesto altruista antes de hacer las malestas para disfrutar de las vacaciones. La consejera de Sanidad en funciones, Sira Repollés, ha sido una de las personas que se ha acercado a título personal.

Otra de las mujeres que a media mañana ya había 'donado vida', como dice el lema de esta jornada, en el punto instalado este miércoles en la Diputación de Zaragoza era Laura Arcal, una trabajadora del organismo provincial de 36 años. "Es mi tercera vez. Yo he cogido el testigo de mi madre, que yo no puede hacerlo tras superar un cáncer de mama. Sé la ilusión que le hacía a ella y le prometí que seguiría", explicaba mientras reposaba unos minutos. "Antes me daba respeto hacerlo, pero ahora siento que estoy haciendo algo por los demás y que en cualquier momento podemos necesitarlo cualquiera".

Diana Barón dona sangre desde que fue madre hace 11 años, "antes no podía porque pesaba menos de 50 kilos", explicaba. "Mi marido es donante de siempre, es cero negativo, el grupo universal, y siempre hemos estado muy concienciados con este tema. Además, mi hija, que también es cero negativo, necesitó sangre cuando la operaron de pequeña y siempre hacemos la broma de que ya tiene que estar apuntada en el Banco para cuando sea mayor de edad", relataba sobre su experiencia.

El año pasado se registraron 4.686 nuevos donantes. Garcés ha subrayado que todavía hay "margen de mejora" de la actual índice medio de donación en la Comunidad, que se sitúa en 32,6 por cada mil habitantes. Asimismo ha animado a los usuarios más fieles, que normalmente donan dos veces al año, a hacerlo una tercera.

Por su parte, José María Domingo, director médico del Banco de Sangre de Aragón, recordó que es "prioritario" impulsar las donaciones de plasma por aféresis. Durante 2022 se mantuvo el impuso de este tipo de donación con más de 2.000. El pasado abril el Banco salió por primera vez al territorio, a Fuentes de Ebro, para llevar a cabo una donación de este componente sanguíneo vital para diversos tipos de pacientes como los hematológicos o con patología inmune, entre otros. La experencia piloto ha dado resultados positivos y se está valorando repertirla en otros municipios, aunque para ello harían falta más máquinas especiales portátiles y una dotación mayor de personal.