Mario Sierra, el soldador 'influencer' de Teruel: "Se puede luchar por tus sueños en el mundo rural"

La historia de Mario Sierra nace en Castralvo, una pedanía de Teruel situada a apenas 10 minutos en coche de la capital. Con 20 años y 1,90 metros de altura, el turolense ha logrado cumplir el sueño de muchos jóvenes: quedarse en el pueblo que le ha visto crecer sin dejar de desarrollarse como profesional. El joven ha logrado unir sus dos grandes pasiones: la soldadura y la comunicación.

¿Su objetivo? “Motivar a los jóvenes a que luchen por sus sueños, sean cuales sean y se encuentren donde se encuentren”, explica. Y es que Sierra no solo quiere promover la importancia de las habilidades artesanales, sino además, contribuir a mantener vivo el espíritu de las comunidades rurales. Porque sí, tener un proyecto de vida en el pueblo es posible: “Y además, necesario. Debemos hacerlo para proteger y no abandonar la tierra donde crecimos, disfrutamos y aprendimos a vivir”.

Se encuentra en una zona de columpios a la entrada de Castralvo, localidad que apenas suma 300 habitantes. Desde aquí, este joven llega con sus vídeos a 600.000 personas de todo el mundo gracias a ‘@RuralMetal20’. Son 460.000 seguidores en Instagram y 130.000 en su página de Facebook. También tiene presencia en TikTok. Además, compagina su frenética actividad en redes sociales con su trabajo en Cerrajería Díaz, en Torrebaja (Valencia), a tan solo 39 kilómetros de distancia.

Todo empezó hace aproximadamente tres años, cuando Mario terminó sus estudios como Oficial de Carpintería Metálica en Teruel. “A mí lo que me gustaba era soldar. Estuve años buscando contenido especializado en redes sociales y vi que no había”, explica. Fue durante su etapa de especialización en soldadura en La Almunia de Doña Godina, mientras compartía conocimientos con sus compañeros de clase, cuando descubrió que comunicaba con pasión lo que hacía y que eso marcaba la diferencia.

Mario Sierra y Miguel Díaz, en la furgoneta de trabajo de Cerrajerías Díaz, en Castralvo. Camino Ivars

“Como vieron que tenía muchas ganas, mis padres hablaron con unos amigos que tenían un taller de carpintería metálica para que pudiera comenzar a trastear con gente que sabía”, rememora. Así conoció el que luego se convirtió en su lugar de trabajo, Cerrajería Díaz. “El primer día que lo vimos manos a la obra me dijo mi hermano: 'yo a este chico me lo quedaba con los ojos cerrados'. Tenía muchas ganas, preguntaba mucho, demostraba interés por trabajar. Es algo que no se encuentra hoy en día. Era imposible que le fuera mal”, afirma Miguel Díaz, su jefe y mentor, y de quien está aprendiendo mucho de lo que sabe hoy en día.

El soldador Mario Sierra, en plena acción David Pellicer Serra

“Cuando ellos empezaron, hace 35 años, no contaban con los avances que tenemos ahora. Allí aprendo cómo se trabajaba antes, y evoluciono con lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías”, reflexiona el joven. Así, en el taller no solo encontró una oportunidad laboral, también el escenario perfecto para su canal. Además, tuvo la oportunidad de descubrir otra realidad que hasta entonces desconocía: los oficios se pierden a ritmos agigantados. “Siempre soy el más joven de cualquier obra. La edad media ronda los 50 años. No quiero que esto se pierda, sin embargo toda la gente de mi edad está en la Universidad, algunos haciendo algo que ni siquiera harían. ¿Qué va a pasar con los gremios?”, reflexiona.

EN VÍDEO: Tiene 20 años y vive en Castralvo, un municipio de la provincia de Teruel que ronda los 300 habitantes. Se dedica a enseñar técnicas de soldadura en redes sociales.

El regalo de ser lo que realmente quieres en la vida

Y es que, aunque considera que hoy en día ciertos trabajos están infravalorados, asegura que el futuro sin ellos sería “muy complicado”: “La gente no calcula lo que hacemos. Ese tejado, un banco, una barandilla. Cualquier cosa que ves la ha hecho un gremio. No me siento menos por no tener una carrera universitaria. Al revés, me siento afortunado y realizado por haber encontrado lo que quiero hacer en la vida”, reivindica.

Fue gracias a la suma de estas realidades como surgió la idea de crear un proyecto digital para promover la soldadura -en su opinión, un oficio en riesgo de desaparición-, así como reivindicar la importancia de desarrollar un proyecto de vida en el medio rural.

El soldador Mario Sierra, trabajando en Cerrajerías Sierra David Pellicer Serra

Aunque la mayor parte de su crecimiento ha tenido lugar desde el mes de febrero, a lo largo del último año, y tras formarse en marketing digital y posicionamiento web, el joven ha ido creando contenido sobre técnicas, consejos y proyectos relacionados con la soldadura, convirtiéndose en una figura inspiradora para muchos aficionados y profesionales: “Creo que tener pasión por lo que haces es la clave”.

En cuanto a los siguientes pasos a seguir, Sierra trabaja en la apertura de una escuela de oficios en la capital turolense, donde compartirá sus conocimientos y experiencias en soldadura, así como una academia de marketing digital.