HERALDO pasa un día de campaña electoral con Javier Lambán y Jorge Azcón

En la recta final de la campaña electoral, HERALDO ha pasado un día con cada uno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón que representan a los partidos más votados: Javier Lambán (PSOE) y Jorge Azcón (PP). Los electores decidirán con su voto este 28 de mayo quién de los dos obtiene la posibilidad de encabezar el nuevo equipo de gobierno.

En este viaje, acompañamos a Lambán en una de las jornadas de campaña recorriendo Teruel, Alfambra, Perales del Alfambra, Oliete, Ariño y Andorra. El candidato socialista a revalidar el título de presidente aragonés considera que estos días de campaña son "la expresión máxima del compromiso con el partido, las ideas y el territorio". En el contacto con los alcaldables de las pequeñas poblaciones, destaca la "nobleza" que muestran al entregar su tiempo y sus desvelos a lograr el bien común de los vecinos 'gratis et amore'. Y destaca el ejemplo que dan: "A lo mejor resulta que la regeneración de la democracia española tiene que venir de los pueblos pequeños", reflexiona.

Jorge Azcón, aspirante del PP a dirigir los designios de los aragoneses desde el Edificio Pignatelli, busca el voto en esta jornada en el norte de la comunidad, recorriendo Lanave, Yebra, Biescas, Sabiñánigo y Jaca. El candidato popular utiliza un símil agrícola para explicar lo que supone, en su opinión, la campaña electoral: "Si fuera el campo, es la época en la que se recoge la cosecha. Si tú no has hecho bien el trabajo anterior, la cosecha no te sale bien". De estas citas con los electores, Jorge Azcón valora sobre todo que le hablen de sus problemas más cercanos. Y subraya la ventaja que supone haber sido concejal para saber que hay que es necesario escuchar a la gente.