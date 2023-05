Juan Antonio Ros: "Aragón debería entrar en el proyecto del avión de combate"

¿Cómo sienta recibir un premio a una carrera de 40 años?

Es el mayor reconocimiento al que podía aspirar.

¿Cuáles han sido los hitos de su devenir profesional?

He cambiado varias veces de trayectoria. Empecé proyectando satélites para la Agencia Espacial Europea, trabajé en el avión de combate (Eurofighter) y, por motivos familiares, volví a Aragón y me dediqué a la ingeniería civil.

¿Era más fácil estar involucrado en un Eurofighter que participar en la renovación de la estación de Canfranc?

Con la formación que teníamos de base, podías integrarte en cualquier equipo de diseño de proyectos complejos internacionales, como el del Eurofighter. En la estación de Canfranc, aunque fue diseñada y construida por un ingeniero de caminos (Fernando Ramírez de Dampier), mi profesión no estaba tan implicada.

¿En qué proyecto se reflejó más?

Hay algunos grandes proyectos de los que estoy más orgulloso por su trascendencia, pero asistir a los clientes día a día sin problemas y el control técnico ambiental es el fondo del éxito.

Zaragoza se reconvirtió con la Expo 2008 y allí dejó usted su gran noria. ¿Cómo quedó la ciudad?

Después de haber vivido en muchos sitios de España y algunos del extranjero, venir a Zaragoza fue un ‘shock’, porque era una ciudad poco habitable. La Expo le dio ese carácter de habitabilidad, al recuperar las riberas y otros muchos lugares e infraestructuras. Ahora es más amigable, puedes hacer más actividades con la familia, y ambientalmente equilibrada.

El paseo por el Ebro es tan multitudinario como Independencia. Cuando nacieron mis hijos no había lugares con árboles para convivir con la naturaleza y había que irse a 50 kilómetros. Ahora puedes disfrutarla sin límites.

¿La Plataforma Logística, en la que estuvo implicado, también modificó la ciudad?

Al volver del extranjero, me sorprendió que era una ciudad provinciana, que no estaba enganchada a la alta tecnología y al futuro de la logística que venía. Por eso creamos esa plataforma, elegí esos terrenos y tuve la suerte de que me escuchara el Gobierno de Aragón (Santiago Lanzuela). Conseguí hacer el anteproyecto de la plataforma y un plan de revitalización del aeropuerto. Para que el proyecto fuera intermodal rediseñé el trazado de las redes ferroviarias y el AVE en torno a Zaragoza, e incluí la conexión con el Pirineo a través de la Travesía Central, que ahora la veo menos viable.

¿Ser ingeniero autónomo le da libertad o soledad?

El autónomo auténtico se enfrenta en solitario a los problemas y con una exigencia de disciplina. Al mismo tiempo, lo haces con independencia y puedes aplicar tus valores, sin las limitaciones que hay en un colectivo.

¿Qué futuro tiene Canfranc?

El futuro próximo de Canfranc sería conseguir la reapertura de la línea internacional y luego, acabar de dar contenido de usos a la zona residencial, porque la parte terciaria ya está completada, como la nueva estación.

¿Qué conclusión sacó de su intervención en el diseño del futuro estadio Bernabeu?

Es una obra espectacular, de rango mundial. Nos encargaron el diseño del laboratorio del césped avanzado deportivo que está en Valdebebas y se usará en el Bernabéu, por nuestra experiencia en verificación y construcción. Estamos muy satisfechos.

¿Qué necesita Aragón para ser más conocido en el mundo?

Aragón debería incorporarse a grandes proyectos de alta tecnología avanzada. Ahora que España se va a meter en el nuevo avión de combate u otros programas similares, aquí debería crearse un centro de ensamblaje y desarrollo, porque tenemos las capacidades. Esto cambiaría la Universidad y el aeropuerto tendría más vuelos internacionales, ya que por no tenerlos Teruel se quedó sin la Agencia Espacial Española.