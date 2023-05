El PP exige a la DGA que renueve el convenio de asistencia psicológica a jóvenes víctimas de violencia sexual

El Partido Popular ha criticado hoy al Ejecutivo de Javier Lambán por la suspensión de un convenio del Instituto Aragonés de la Mujer (IAJ) por el que se prestaba asistencia psicológica a la menores y jóvenes de hasta 30 años que han sido víctimas de agresiones sexuales. La portavoz adjunta de los populares, Marián Oroso, ha exigido a la DGA que renueve “hoy mismo” dicho convenio y que amplíe su dotación económica, calificando de “pírricos” los 9.000 euros que se abonaban a la entidad Cavias por prestar esta ayuda.

La diputada del PP lamenta que un gobierno que se “autodenomina feminista, se quede en el feminismo de pancarta y eslogan pero no responda con hechos a problemas graves como la falta de asistencia psicológica para niñas jóvenes”. Oros ha criticado también que no sea el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) quien preste este servicio de manera integral, por lo que ha pedido a Lambán una reflexión en este sentido. “El IAM recibe más de 2,9 millones del Pacto de Violencia de Género, pero no dedica ni un euro a la atención psicológica de las victimas de delitos sexuales, unos delitos que se han incrementado en Aragón un 17%. Esto no tiene ningún sentido y consideramos que es intolerable”, ha señalado.

La portavoz adjunta del PP ha señalado que las mujeres de más de 30 años son derivadas directamente a las Oficinas de Atención a las Víctimas, “que hay una por provincia y con poco personal”. Por todo ello, ha exigido “la renovación y ampliación del convenio con Cavias y que el IAM se implique en la prestación de asistencia psicológica a las víctimas de delitos sexuales”. Orós ha criticado también al Gobierno central por “permanecer impasible” ante las “graves” consecuencias de la ley del ‘Solo sí es sí’.

La DGA acusa al PP de "frivolizar"

El Ejecutivo aragonés ha respondido a los populares calificando de “radicalmente falso” que las niñas y jóvenes que sufren violencia machista carezcan de atención psicológica. “Y es de una gravedad máxima frivolizar y mentir en una cuestión tan sensible, que puede generar tanta inquietud en la ciudadanía”, han señalado fuentes de la DGA.

En cuanto al convenio del IAJ al que se refería el PP, el Ejecutivo autonómico recuerda que “el servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género lo presta el IAM, que tiene además psicólogas especializadas para atender a menores. Eso no se ha dejado de prestar en ningún momento. A parte, el IAJ impulsó hace dos años la mencionada asesoría, exclusivamente como apoyo”.

Según explican desde la DGA, “esta asesoría del IAJ, para la que se convenió con Cavias, ha dejado de tener sentido al impulsarse centros específicos para agresiones sexuales en las tres provincias las 24 horas al día. Por eso, y al caducar el 31 de diciembre, el IAJ decidió replantear su actividad”. Las mismas fuentes indican que, desde el 3 de mayo, ha vuelto a funcionar el servicio a través de Cavias, “aunque reorientado hacia la parte psicológica y con nuevos posibles usuarios, como hombres jóvenes.